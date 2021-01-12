Китайський гороскоп 2021: кому рік Бика принесе грандіозні успіхи і зміни

Китайська, або Східний гороскоп базується на дванадцятирічному "китайському зодіаку", де кожен рік відповідає тварині і її ймовірним характерним властивостям. Згідно з роком народження, кожній людині присвоюється тварина-тотем, що визначає його характер і долю.

Фахівці зі Східного гороскопу склали прогноз на 2021 рік Білого Металевого Бика для кожного зі знаків, пише slovofraza.

Щур

Роки народження: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936

Людям, що народилися в рік Щура в 2021-му буде щастити на роботі. Ваша амбітність і бажання винагородяться збільшенням зарплати, і навіть підвищенням. Націльтеся на розвиток, який не пов'язаний з вашою робочою сферою. Ці знання можуть дуже стати в нагоді протягом року. А ось спонтанних ідей і ризикованих капіталовкладень слід остерігатися.

Бик

Роки народження: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937

Бикам потрібно готуватися до величезної удачі у "свій рік". Не шкодуйте ні сил, ні ресурсів, адже 2021-й буде успішним для вас і вашої родини, зв'язки з якою лише зміцняться. У вас знайдеться час на себе, щоб переглянути свій спосіб життя. Народжені в рік Бика будуть відчувати піднесення і радість від свого оточення. Згадайте про старих друзів, адже вони можуть у вас потребувати.

Тигр

Роки народження: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938

У цьому році для Тигра все зміниться. Можуть виникнути складнощі з другою половинкою, але все піде на лад, варто докласти трохи зусиль. Ваше фінансове становище буде сприятливим і стабільним, тому можна сміливо вкладати кошти в нову справу. Контролюйте свою агресивність і нервозність, щоб вони не стали перепоною перед новими можливостями.

Кролик (Кіт)

Роки народження: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939

Рік Бика для Кроликів подарує багато можливостей приділити більше уваги собі коханому. Змініть імідж, перегляньте гардероб, рушайте у відпустку. Вкладення в себе повернеться вам сторицею у вигляді купи нових ідей і натхнення. На роботі у вас може змінитися оточення, тому приготуйтеся до нових знайомств.

Дракон

Роки народження: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940

В рік Бика почнуть втілюватися ваші найзаповітніші і найпотаємніші бажання. Приділіть більше часу на самопізнання і вдосконалення ваших умінь. Цей рік буде багатим і на нові зустрічі, які можуть кардинально змінити ваше життя. При цьому варто сумлінно стежити за здоров'ям і оберігати себе від стресу, тому що в цей час його буде достатньо.

Змія

Роки народження: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941

Змія в 2021-му зможе знайти гармонію у стосунках. Ваша друга половинка несподівано проявиться вам з іншого боку, що приємно здивує. Мудрість, народжених в рік Змії дасть величезні плоди у поєднанні з працьовитістю Бика. Але з пропозиціями, які надходять зараз, слід бути обережніше - деякі можуть містити в собі "підводні камені".

Кінь

Роки народження: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942

Покірність, працелюбність та відповідальність Коня у 2021-му будуть щедро винагороджені. Ви досягнете великих успіхів завдяки креативному баченню і свіжому погляду на речі. Успіх чекає представників знаку і в особистому житті - з коханою людиною ви можете відправитися в романтичну подорож. А Кінь, у якого ще немає партнера, цілком ймовірно має можливість закохатися навесні.

Коза (Вівця)

Роки народження: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931

У 2021-му представників знаку Кози затягне в неймовірний вир подій. Вам слід берегти те, що маєте, щоб не засмутити близьких або ж не зазнати невдачі на роботі. Бик оцінить, якщо ви будете чітко формулювати свою мету і поетапно йти до неї, а не розпорошувати свої сили відразу на кілька завдань. Рік Бика принесе вам вдале співробітництво чи угоду, якщо ви почнете більше відчувати людей.

Мавпа

Роки народження: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932

Рік Бика буде для Мавпи неймовірно імпульсивним і динамічним. Навколо вас буде багато людей з великими амбіціями, які потягнуть вас нагору. Але будьте обережні зі своїми хитрощами та підступом, щоб не поплатитися за них. Поставтеся до справ відповідальніше, виконуйте дані обіцянки, і все піде в гору. В амурних справах може перешкодити ваша імпульсивність - думайте двічі все, що і як говорите коханій людині.

Півень

Роки народження: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933

Півнів у 2021-му чекає везіння в різних життєвих сферах. При цьому розслаблятися і спочивати на лаврах не варто, адже все може помінятися блискавично. Щоб уникнути таких сюрпризів, ретельно проаналізуйте попередній рік, щоб прорахувати всі ймовірні казуси і мінімізувати їх у році Бика.

Собака

Роки народження: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934

У Собак у 2021-му з'явиться мотивація для подальших подвигів. Рік Бика буде вдалим для благодійності, безкорисливості - такі дії принесуть вам альтруїстичну насолоду. Причому фінансова ситуація буде відмінною, і дозволить це. У рік Бика Собака буде відчувати більше відповідальності за себе, кохану людину і близьких, що буде заохочувати її до інтенсивного розвитку у своїй робочій сфері.

Свиня

Роки народження: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935

Народженим в рік Свині в 2021-му слід відволіктися від робочої атмосфери і більше сконцентруватися на сім'ї. Відвідайте близьких, влаштуйте їм сюрприз і допоможіть розібратися з їхніми проблемами. До рідних потрібно бути добрішими, щирішими, чутливішими - Бик це оцінить. Але і про власні потреби не слід забувати. Дозвольте собі зупинитися і відпочити, щоб з новими силами вирушити до нових вершин.

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