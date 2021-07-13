Клопотенко дав рецепт запіканки з кабачків: просто і шалено смачно!

Як приготувати запіканку з кабачків

Порції: 2-4

Час підготовки: 20 хвилин

Час приготування: 30 хвилин.

Інгредієнти

Візьміть 2 середніх кабачка / цукіні

1 лимон (цедра і сік)

5-7 гілочок чебрецю

50 г волоських горіхів

200-250 г сиру

200-250 г моцарели для піци

соняшникова олія для змащування форми

сіль і перець.

Покроковий рецепт

Кабачки добре вимийте і висушіть паперовим рушником. Ображати "хвостики" з обох сторін. Наріжте тонкими слайсами за допомогою мигдаликах, шинкування або терки. Додайте до кабачків цедру лимона, натер її на дрібній тертці.

Збризніть слайси кабачків соком лимона, половини або цілого за смаком. Посоліть і поперчіть за смаком, додайте листочки 5-7 гілочок чебрецю і акуратно перемішайте. Залиште на 10-15 хвилин, щоб з кабачків зійшла зайва рідина. Форму для запікання змастіть соняшниковою олією і рівномірно розподіліть половину тонких слайсів кабачків в формі, злегка віджимаючи зайву рідину.

Посипте половиною сиру (100-125 г) і моцарели (100-125 г), попередньо натерши її на крупній тертці. Зверху розподіліть формі слайси кабачка, що залишилися і посипте сиром і моцарелою. Подрібніть до бажаного розміру 50 г волоських горіхів і посипте запіканку зверху. Запікайте в духовці з температурою 180 градусів протягом 25-30 хвилин в режимі конвекції.

Запіканка з кабачків по рецепту Клопотенка