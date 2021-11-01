Книги-антидепресанти, які допоможуть розслабитися: список кращих

Іноді всім нам хочеться почитати який-небудь блискучий, але при цьому "ненапряжний" роман, книгу, при читанні якої можна було б розслабитися. І такі, звичайно ж, є.

"Гра в пари" (Ханна Оренстін)



Історія про Нью-Йорк, в якому живе головна героїня Ханна. Вона закінчила університет, у неї є хлопець, подруги і, в принципі, у неї все ок. Але прийшов час і потрібно починати працювати. Тому Ханна влаштовується в шлюбне агентство, де повинна допомогти чоловікам і жінкам, які хочуть знайти любов і створити сім'ю. Але у цих людей немає часу на знайомства. Ханна стає найнижчим рівнем харчового ланцюжка агентства - відбирає і переглядає клієнтів.

Власниця агентства дуже владна і у неї є пара, яка повинна співпасти, тому що вони отримують за це комісійні. Але раптом Ханна закохується в чоловіка, якого вибрала для клієнтки. Що їй робити, коли у неї є наречений, який подарував каблучку з великим діамантом, є Нью-Йорк, агентство, на горизонті маячать відсотки від угоди, і є чоловік, якого вона полюбила. Як не зійти з розуму і виплутатися з цієї ситуації - все в цій книзі.

"Купи собі той довбаний букет" (Тара Шустер)



Дуже часто в розмові між жінками можна почути: "Він не дарує мені квіти", - а у відповідь: "Купи собі сама". Ця книга про те, як не шукати схвалення свого чоловіка і як не залежати від стосунків. Про те, які ритуали тобі потрібно робити щодня, щоб вийти на правильний емоційний рівень. І взагалі, як подружиться з собою і полюбити себе.

"Свято, яке завжди з тобою" (Ернест Гемінгвей)



Книга про Париж 20-х років, в якому, до речі, Гемінґвей провів своє студентство. Вона ідеально написана, дуже атмосферна, мені здається, тисячу людей не були в Парижі фізично, але були там завдяки цій книзі.

"Під вулканом" (Малкольм Лаурі)



Ця книга не дарма йде після Гемінґвея, тому що вона його улюблена. Він перечитав цю книгу 6 або 7 разів. У ній описується всього один день британського підданого дипломата, який живе в мексиканському місті, він спився і помре сьогодні. І цей його останній день описаний в книзі.

Видання про те, як часто ми бачимо на вулиці, на жаль, людину, яка несамовито йде, спотикається, падає, сама з собою розмовляє. Вона брудна, видно, що не просихає днями або тижнями. Ця книга про те, чому людина опинилася там, що на це вплинуло, які рішення, відсутність допомоги або навпаки надто багато її, або якась неможливість домовитися з собою, зрада. Варіантів багато - і в цій книзі багато з них розповідається.

"Феномен культури Кардаш'ян "(Елліс Кешмор)



Це не просто книга, а дослідження, адже після Кардаш’янів світ ніколи не стане колишнім. Це американська сім'я вірменського походження, яка заробила мільйони на своєму телевізійному шоу.

І, власне, ця книга не просто розповідає про їхнє життя, а й про те, як цей феномен знаменитості впливає на нас, як вони можуть вводити нові поняття в культуру або як те, що вони не реагують на якісь речі, має теж відображення у нашому житті. Яким чином вони можуть нам продавати те, чого ми не хочемо і відмовляти нас від речей, які здавалися найнеобхіднішими, як вони впливають на те, що ми говоримо, як виглядаємо і кого любимо.