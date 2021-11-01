Книги-антидепрессанты, которые помогут расслабиться: список лучших

Иногда всем нам хочется почитать какой-нибудь блистательный, но при этом "ненапряжный" роман, книгу, при чтении которой можно было бы расслабиться. И такие, конечно же, есть.

"Игра с огнем" (Ханна Оренстейн)



История о Нью-Йорке, в котором живет главная героиня Ханна. Она окончила университет, у нее есть парень, подруги и, в принципе, у нее все ок. Но пришло время и нужно начинать работать. Поэтому Ханна устраивается в брачное агентство, где должна помочь мужчинам и женщинам, которые хотят найти любовь и создать семью. Но у этих людей нет времени на знакомства. Ханна становится самым низким уровнем пищевой цепочки агентства - отбирает и отсматривает клиентов.

Хозяйка агентства очень властная и у нее есть пара, которая должна совпасть, потому что они получают за это комиссионные. Но вдруг Ханна влюбляется в мужчину, которого выбрала для клиентки. Что ей делать, когда у нее есть жених, который подарил кольцо с большим бриллиантом, есть Нью-Йорк, агентство, на горизонте маячат проценты от сделки, и есть мужчина, которого она полюбила. Как не сойти с ума и выпутаться из этой ситуации - все в этой книге.

"Купи собі той довбаний букет" (Тара Шустер)



Очень часто в разговоре между женщинами можно услышать: "Он не дарит мне цветы", - а в ответ: "Купи себе сама". Эта книга о том, как не искать одобрения своего мужчины и как не зависеть от отношений. О том, какие ритуалы тебе нужно делать ежедневно, чтобы выйти на правильный эмоциональный уровень. И вообще, как подружится с собой и полюбить себя.

"Праздник, который всегда с тобой" (Эрнест Хемингуэй)

Книга о Париже 20-х годов, в котором, кстати, Хемингуэй провел свое студенчество. Она идеально написана, очень атмосферна, мне кажется, тысячу людей не были в Париже физически, но были там посредствам этой книги.

"У подножия вулкана" (Малькольм Лаури)



Эта книга не зря идет после Хемингуэя, потому что она его любимая. Он перечитал эту книгу 6 или 7 раз. В ней описывается всего один день британского подданного дипломата, который живет в мексиканском городе, он спился и умрет сегодня. И этот его последний день описан в книге.

Издание о том, как часто мы видим на улице, к сожалению, человека, который невменяемый идет, спотыкается, падает, сам с собой разговаривает. Он грязный, видно, что не просыхает днями или неделями. Эта книга о том, почему человек оказался там, что на это повлияло, какие решения, отсутствие помощи или наоборот слишком много ее, или какая-то невозможность договорится с собой, предательство. Вариантов много - и в этой книге многие из них рассказываются.

"Феномен культуры Кардашьян" (Эллис Кэшмор)



Это не просто книга, а исследование, ведь после Кардашьянов мир никогда не станет прежним. Это американская семья армянского происхождения, которая заработала миллионы на своем телевизионном шоу.

И, собственно, эта книга не просто рассказывает об их жизни, а и том, как этот феномен знаменитости влияет на нас, как они могут вводить новые понятия в культуру или как то, что они не реагируют на какие-то вещи, имеет тоже отражение в нашей жизни. Каким образом они могут нам продавать то, чего мы не хотим и отговаривать нас от вещей, которые казались самыми необходимыми, как они влияют на то, что мы говорим, как выглядим и кого любим.