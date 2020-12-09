На конкурсі "Містер Всесвіт" переміг українець: хто він

На конкурсі "Містер Всесвіт" здобув перемогу Олег Борзенко з Одеської області. Саме змагання проходило в Лісабоні (Португалія) під егідою Всесвітньої асоціації аматорського бодібілдингу. Культурист з Чорноморська отримав престижний титул в категорії 175 сантиметрів. Про це пише видання "Думська".

Олегу зараз 27 років, він працює тренером в одному зі спортивних клубів Одеси. Він був в армії і мріяв служити у спецназі. У вільний час тренувався і зрозумів, що у нього це дуже добре виходить.

Олег Борзенко переміг на конкурсі "Містер Всесвіт" в Португалії (фото: dumskaya.net)

"Все почалося з армії. Мріяв служити у спецназі. Для цієї роботи потрібно було володіти міцним статурою, дисципліною і самовіддачею. В армії для мене все склалося найкращим чином. Командир батальйону дуже любив залізний спорт. Головною умовою догляду звільнення було жим штанги лежачи -100 кг. Звичайно, кожен з нас був зацікавлений в цьому, і весь свій вільний час я проводив у штанги", - згадує спортсмен.

Після служби Олег вирішив продовжувати займатися спортом і зустрів обдарованого тренера Андрія Толкача. Наставник змотивував Олега займатися.

"Через сім місяців я зайняв друге місце на всеукраїнському конкурсі "Сталевий Промінь". На жаль, був період коли я не брав участь у змаганнях, але не припиняв тренуватися і тримати себе у формі", - розповів українець.

Українець здобув перемогу на конкурсі в Португалії (фото: dumskaya.net)

Зазначимо, що 23 листопада 2020 року Олег Борзенко став срібним призером на кубку України у Львові і відразу отримав пропозицію поїхати в Португалію на конкурс "Містер Всесвіт", де і здобув блискучу перемогу.

Як ми писали раніше, титул "Міс Україна Всесвіт" 2020 отримала Єлизавета Ястремська, якій минулого року вручили звання віце-міс.