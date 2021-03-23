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Ксенія Мішина злягла з коронавірусом і розповіла, як себе почуває

Новость на русском → Вівторок 23 березня 2021 14:21
Ксенія Мішина злягла з коронавірусом і розповіла, як себе почуває Ксенія Мішина підчепила коронавірус (фото: facebook.com.kseniia mishyna)
Автор: Людмила Жукова

Українська актриса і екс-героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина підчепила коронавірус. Але зірка зовсім не засмутилася цією новиною, а знайшла в цьому позитивні моменти.

Про них вона розповіла в Instagram-stories.

"Друзі! Яка смачна редиска. Але, якщо б я не бачила, що це редиска, я б навіть цього не зрозуміла. Я не відчуваю смаку. У мене корона!" - повідомила підписникам радісна Мішина.

За кадром Олександр Еллерт прокричав Ксенії, що вона тепер королева.

Обранець зірки два тижні буде на самоізоляції зі своєю коханою. Мабуть, пара зраділа можливості побути удвох.

На наступних кадрах Ксенія подякувала шанувальникам за побажання якнайшвидшого одужання і повідомила, що у неї температура.

Ксенія Мішина злягла з коронавірусом і розповіла, як себе почуваєКсенія Мішина злягла з коронавірусом і розповіла, як себе почуває

Ксенія Мішина захворіла на коронавірус (Скріншот)

Як ми повідомляли раніше, Мішина с Еллертом і дітьми показала як виглядає весняне щастя.

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