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Ксения Мишина слегла с коронавирусом и рассказала, как себя чувствует

Новина українською → Вторник 23 марта 2021 14:21
Ксения Мишина слегла с коронавирусом и рассказала, как себя чувствует Ксения Мишина подцепила коронавирус (фото: facebook.com.kseniia mishyna)
Автор: Людмила Жукова

Украинская актриса и экс-героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина подцепила коронавирус. Но звезда совершенно не опечалилась этой новостью, а нашла в этом позитивные моменты.

О них она рассказала в Instagram-stories.

"Друзья! Какая вкусная редиска. Но, если бы я не видела, что это редиска, я бы даже этого не поняла. Я не чувствую вкуса. У меня корона!" - сообщила подписчикам радостная Мишина.

За кадром Александр Эллерт прокричал Ксении, что она теперь королева.

Избранник звезды две недели будет на самоизоляции со своей возлюбленной. Видимо, пара обрадовалась появившейся возможности побыть вдвоем.

На следующих кадрах Ксения поблагодарила поклонников за пожелания скорейшего выздоровления и сообщила, что у нее температура. Судя по роликам, Ксения совсем не расстроилась, она пребывает в хорошем настроении.

Ксения Мишина слегла с коронавирусом и рассказала, как себя чувствуетКсения Мишина слегла с коронавирусом и рассказала, как себя чувствует

Ксения Мишина заболела коронавирусом (Скриншот)

Как мы сообщали ранее, Мишина с Эллертом и детьми показала, как выглядит весеннее счастье.

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