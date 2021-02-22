В квартирі Олі Полякової сталася серйозна НП: падало на голову моїм дітям
Співачка Оля Полякова поскаржилася на НП, яка сталася в її київській квартирі. В будинку в артистки вранці 22 лютого обвалилася стеля після того, як понад тиждень тому почав протікати дах.
Про це співачка розповіла в своєму Instagram, записавши емоційне відео.
"Я просила ЖЕК прибрати сніг ще минулої п'ятниці. Всім було наплювати. Вихідні - текли стелі. А сьогодні вранці, коли мої діти збиралися в школу, були в цій квартирі. І це все почало падати", - обурюється Полякова.
Співачка показала розгром у квартирі. Великі шматки стелі обвалилися і валяються по всій квартирі.
"Ви хоч уявляєте цей збиток? Я хочу матюкатися, я хочу говорити матом. Я просила цих с*к. Я просила їх прибирати сніг, а сьогодні вони прийшли прибирати, тварі. Тиждень це все текло на голову, і ось, подивіться, що коїться", - не приховує гніву зірка.
Полякова каже, що шматки стелі падали прямо на голову дітям, які були вранці у квартирі. Артистка скаржиться, що постраждав шкіряний диван і ось-ось впаде люстра.
Оля каже, що неодноразово просила і зверталася в обслуговуючу компанію, але все безрезультатно.
"Подивіться, це будинок на Інститутській. Це будинок в центрі міста. Ось так це все лежить. Ось так це все валяється. Ось так я тепер живу. Величезне спасибі за увагу. Пішли ви всі, ЖЕКи, комунальні служби всі в Ж", - обурюється Полякова.
Вона каже, що платить 35 тисяч гривень комуналки щомісяця, але ставлення комунальників до мешканців - огидне.
В Олі Полякової обвалилася стеля у квартирі (відео: instagram.com/polyakovamusic)
Нагадаємо, що ще тиждень тому Оля Полякова поскаржилася на те, що в її квартирі в центрі Києва тече стеля.