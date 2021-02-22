В квартирі Олі Полякової сталася серйозна НП: падало на голову моїм дітям

Співачка Оля Полякова поскаржилася на НП, яка сталася в її київській квартирі. В будинку в артистки вранці 22 лютого обвалилася стеля після того, як понад тиждень тому почав протікати дах.

"Я просила ЖЕК прибрати сніг ще минулої п'ятниці. Всім було наплювати. Вихідні - текли стелі. А сьогодні вранці, коли мої діти збиралися в школу, були в цій квартирі. І це все почало падати", - обурюється Полякова.

Співачка показала розгром у квартирі. Великі шматки стелі обвалилися і валяються по всій квартирі.

"Ви хоч уявляєте цей збиток? Я хочу матюкатися, я хочу говорити матом. Я просила цих с*к. Я просила їх прибирати сніг, а сьогодні вони прийшли прибирати, тварі. Тиждень це все текло на голову, і ось, подивіться, що коїться", - не приховує гніву зірка.

Полякова каже, що шматки стелі падали прямо на голову дітям, які були вранці у квартирі. Артистка скаржиться, що постраждав шкіряний диван і ось-ось впаде люстра.

Оля каже, що неодноразово просила і зверталася в обслуговуючу компанію, але все безрезультатно.

"Подивіться, це будинок на Інститутській. Це будинок в центрі міста. Ось так це все лежить. Ось так це все валяється. Ось так я тепер живу. Величезне спасибі за увагу. Пішли ви всі, ЖЕКи, комунальні служби всі в Ж", - обурюється Полякова.

Вона каже, що платить 35 тисяч гривень комуналки щомісяця, але ставлення комунальників до мешканців - огидне.

В Олі Полякової обвалилася стеля у квартирі (відео: instagram.com/polyakovamusic)