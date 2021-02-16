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Полякова показала, як у неї в квартирі тече стеля в центрі Києва

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 18:01
Полякова показала, як у неї в квартирі тече стеля в центрі Києва Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Роман Мирончук

Популярна українська співачка Оля Полякова показала своїм фоловерам, як у неї вдома у квартирі протікає стеля. При цьому їй доводиться навіть підставляти посуд і відра, щоб вода не капала на підлогу.

Відео зі своєї квартири в Печерському районі вона опублікувала в Instagram-сторіз.

На відео можна помітити, що через воду на стелі в багатьох місцях з'явилися жовті плями і розводи.

Оля Полякова поскаржилася на стелю у квартирі, яка протікає (відео: YouTube)

Артистка також зайшла в кімнату до своєї старшої дочки Маші, щоб показати, що і у неї в кімнаті протікає стеля. При цьому через воду навіть мокра стіна, а в кутку стоїть відерце.

В цей час 16-річна дочка перебувала у своєму ліжку і сказали матері, щоб вона вийшла з її кімнати.

Полякова також показала величезні бурульки, які звисають із даху і дістають до її вікна. Співачка заявила, що після численних звернень в ЖЕК нарешті прийшов чоловік, який збив бурульки.

При цьому видно, що вони падають на землю, і внизу можуть проходити люди, оскільки нічого не огороджено.

Нагадаємо, Полякова потрапила в скандал з Камалією, обізвавши її "величезної з товстими ногами". Інцидент стався на шоу "Маска". На ньому обговорювали фігуру героя і один з членів журі Дзідзьо запропонував кандидатуру Камалії. На що Полякова сказала, що це точно не вона, оскільки "Камалія - цицьката, здорова і з великими ногами".

Раніше Полякова звинуватила Могилевську в фотошопі.

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