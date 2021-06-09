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Легкі гелі і масаж: косметолог розповіла, як змінити догляд за обличчям і тілом влітку

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Середа 09 червня 2021 19:09
Легкі гелі і масаж: косметолог розповіла, як змінити догляд за обличчям і тілом влітку Зволожувати і захищати від сонця (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Догляд в літній період не потрібно міняти повністю, особливо - якщо всі засоби з рутини влаштовують на 100%. Але є основні правила по догляду за шкірою обличчя і тіла, які варто застосовувати в літній період.

Про це в своєму Instagram розповіла біохакер Хаді Пьюрбьюті і її команда косметологів і б'юті-експертів.

Як доглядати за шкірою обличчя влітку:

  • Кислоти і ретинол краще використовувати ввечері, вранці і вдень обов'язково наносити сонцезахисні засоби.
  • Вибирайте більш легкі текстури зволожуючих кремів.

Володарі жирної шкіри в літній час часто легко обходяться без кремів взагалі. Або вибирають засоби зовсім легких текстур: емульсії і гелі. У даній ситуації хороший тонер / міст або зволожуюча сироватка в поєднанні з легким сонцезахисним кремом з зволожуючими компонентами заповнюють вологу.

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  • Якщо ж шкіра жирниться на порядок сильніше і з'являється жирний блиск, в такому випадку добре підходять себорегулюючі засоби.
  • В якості захисту від фотостаріння варто до сонцезахисного крему додати і антиоксидантний продукт.
  • Для шкіри без акне добре підійдуть сироватки з вітаміном С, коензимом Q10.
  • Володарям проблемної шкіри більше підійдуть антиоксиданти з прополісу, куркуми та інших рослинних джерел.

Легкі гелі і масаж: косметолог розповіла, як змінити догляд за обличчям і тілом вліткуЛегкі емульсії та сироватки - найкраще рішення для літа (фото: pexels.com)

Як доглядати за шкірою тіла влітку:

  • Літо - час набряклих ніг. Не забувайте про масаж сухою щіткою і пам'ятайте про силу контрастного душу. А якщо ще трохи менше додавати солі в їжу, то набряклість вам не загрожує.
  • Всім, у кого влітку більше звичайного грубіє шкіра стоп, п'яти і з'являються мозолі, рекомендуємо крем для з високим вмістом сечовини. Через пару днів ви не впізнаєте свої стопи.
  • Для відлущування і тонусу підійдуть легкі кислотні маски.
  • Для красивої шкіри користуйтеся автозагаром.

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