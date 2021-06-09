Легкие гели и массаж: косметолог рассказала, как поменять уход за лицом и телом летом
Уход в летний период не нужно менять полностью, особенно - если все средства из рутины устраивают на 100%. Но есть основные правила по уходу за кожей лица и тела, которые стоит применять в летний период.
Об этом в своем Instagram рассказала биохакер Хади Пьюрбьюти и ее команда косметологов и бьюти-экспертов.
Как ухаживать за кожей лица летом:
- Кислоты и ретинол лучше использовать вечером, утром и днем обязательно наносить солнцезащитные средства.
- Выбирайте более легкие текстуры увлажняющих кремов.
Обладатели жирной кожи в летнее время часто легко обходятся без кремов вообще. Или выбирают средства совсем легких текстур: эмульсии и гели. В данной ситуации хороший тонер / мист или увлажняющая сыворотка в сочетании с легким солнцезащитным кремом с увлажняющими компонентами восполняют влагу.
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- Если же кожа жирнится на порядок сильнее и появляется жирный блеск, в таком случае хорошо подходят себорегулирующие средства.
- В качестве защиты от фотостарения стоит к солнцезащитному крему добавить и антиоксидантный продукт.
- Для кожи без акне хорошо подойдут сыворотки с витамином С, коэнзимом Q10.
- Обладателям проблемной кожи больше подойдут антиоксиданты из прополиса, куркумы и других растительных источников.
Легкие эмульсии и сыворокти - лучшее решение для лета (фото: pexels.com)
Как ухаживать за кожей тела летом:
- Лето - время отечных ног. Не забывайте про массаж сухой щеткой и помните про силу контрастного душа. А если еще немного меньше добавлять соли в еду, то отечность вам не грозит.
- Всем, у кого летом больше обычного грубеет кожа стоп, пятки и появляются мозоли, рекомендуем крем для с высоким содержанием мочевины. Через пару дней вы не узнаете свои стопы.
- Для отшелушивания и тонуса подойдут легкие кислотные маски.
- Для красивой кожи пользуйтесь автозагаром.