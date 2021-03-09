Лещенко показав архівне фото і поділився секретами відмінної фізичної форми

"Для підтримки фізичної форми і здоров'я, я раджу регулярні спортивні навантаження. Хореограф і танцюрист не має права на лікарняний, є концертний графік, ми не маємо права підводити людей, які на нас розраховують. Ранкова зарядка, пробіжки, велопрогулянки - те, що я люблю і рекомендую всім! Зараз я активно займаюся тхеквондо, у мене вже синій пояс!" - поділився хореограф-постановник театру танцю Foresight.

Олександр Лещенко (фото: Master Management 360)

"Між цими фото 25 років життя. Не вкладається в голові! Я як і раніше люблю спорт і бойові мистецтва! Я ставлю собі цілі і працюю над своєю душею і тілом! Колись, у далекому дитинстві, я займався карате і досяг за 4 роки гарних результатів - чорний пояс. Роки пройшли, тепер схожа мета - знову чорний пояс, але з тхеквондо! Рухаємося і розвиваємося далі", - зазначив Лещенко.

TANCEVANSKIY

Відзначимо, що 8 березня Лещенко презентував нового героя і проект - видовищний танцювальний відео-мюзикл TANCEVANSKIY. Ідея нового проекту артиста в тому, щоб подивитися на здавалося б звичайні речі і події через призму танців.

TANCEVANSKIY (фото: Master Management 360)

За допомогою танцю, у відео він захоплюється жінками, обожнює їх, фліртує, кружляє - це буде зрозуміло у будь-якому куточку планети, адже танець - це міжнародна мова спілкування.

"Танець - інтернаціональна мова, що не потребує перекладу! Тому я вважаю, що це дуже здорово. Мій герой відео перевтілюється в різних персонажів. Безпосередньо за допомогою танців, акробатики, вокалу я розважаю людей. Я не хочу вантажити глядачів філософією, якимись проблемами. Це розважальний YouTube-канал, художня робота, де я створюю естетику і красу, і в той же час розкриваю сюжетну лінію", - розповів Олександр про відео і місію нового героя TANCEVANSKIY.