Лілія Ребрик назвала свій найголовніший страх: потрібно приймати

У популярної української телеведучої та актриси Лілії Ребрик, яка нещодавно оголила спину і заговорила про щастя, як і в кожної людини, є свої страхи.
Про те, який страх її найголовніший, і як вона справляється з ним - ведуча "Ранку з Україною" розповіла у інтерв'ю Lite.
"Звичайно ж, як у мами, у мене є почуття тривоги за своїх дітей. Будь-якій живій людині, коли у неї з'являються діти, буде притаманна така риса", - розповіла вона.
Але до цього питання Лілія підходить дуже філософськи.
"У будь-якому випадку, страх змушує людину думати, цінувати те, що у неї є. Дуже дієва емоція і слово, яке в черговий раз повертає нас до сьогодні, тут і зараз, а не в майбутнє чи минуле", - зазначила Ребрик.
Зірка впевнена: свої страхи потрібно приймати. Більше того, їх навіть треба десь полюбити і говорити їм "спасибі".
"Тому що завдяки їм ми цінуємо те, що у нас є, і вчимося насолоджуватися моментом", - підмітила Ребрик.
Лілія Ребрик з сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, нещодавно квітуча Лілія Ребрик зачарувала ніжними весняними луками.
Також раніше ведуча каналу "Україна" розговорилася про перенесений коронавірус.