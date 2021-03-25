Лілія Ребрик назвала свій найголовніший страх: потрібно приймати

"Звичайно ж, як у мами, у мене є почуття тривоги за своїх дітей. Будь-якій живій людині, коли у неї з'являються діти, буде притаманна така риса", - розповіла вона.

Але до цього питання Лілія підходить дуже філософськи.

"У будь-якому випадку, страх змушує людину думати, цінувати те, що у неї є. Дуже дієва емоція і слово, яке в черговий раз повертає нас до сьогодні, тут і зараз, а не в майбутнє чи минуле", - зазначила Ребрик.

Зірка впевнена: свої страхи потрібно приймати. Більше того, їх навіть треба десь полюбити і говорити їм "спасибі".

"Тому що завдяки їм ми цінуємо те, що у нас є, і вчимося насолоджуватися моментом", - підмітила Ребрик.

Лілія Ребрик з сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)