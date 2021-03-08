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Лілія Ребрик розповіла, як у неї протікає COVID-19: сил вистачає тільки на полежати

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 10:57
Лілія Ребрик розповіла, як у неї протікає COVID-19: сил вистачає тільки на полежати Лілія Ребрик розповіла про COVID-19 (фото: facebook.com.liliia rebrik)
Автор: Людмила Жукова

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик нещодавно розповіла про позитивний результат тестування на коронавірус. Зараз телезірка активно бореться з хворобою, але продовжує не сумувати і шукати у всьому позитив.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Крок за кроком, так би мовити, дозовано повертаюся до соцмереж. Шафу не перебрала (якщо зробила це подумки - вважається?). Жарти жартами, але приховувати не буду: сил вистачало хіба що на "полежати". Хоча я оптиміст і життєлюб, так і в цьому я все ж намагалася знайти позитив", - поділилася з пеідписниками Ребрик.

Лілія Ребрик розповіла, як у неї протікає COVID-19: сил вистачає тільки на полежати

Лілія Ребрик бореться з коронавірусом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

За словами телезірки, їй вже набридло хворіти й вона рахує дні до завершення хвороби. Вона побажала всім своїм передплатникам хорошого здоров'я. А ті, своєю чергою, побажали їй якнайшвидшого одужання.

  • Видужуйте швидше, без вас ранок не такий позитивний.
  • Така дівчинка, одним словом краса!
  • Хороба не проста, видужуйте, давно від вас не було позитиву.
  • Якнайшвидшого одужання!

Раніше Лілія Ребрик розкрила зворушливі подробиці роману з чоловіком.

Також нещодавно знаменита ведуча захопила мережу незвичайним селфі з коханим чоловіком.

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