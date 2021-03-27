Лілія Ребрик розповіла про ревнощі чоловіка: межу не можна переступати

"Ревнощі проскакують, контроль же для мене неприйнятний. У сім'ї має бути повна довіра. Але грань між "я не ревную" і "мені все одно" не можна переступати. Не може бути все одно", - говорить ведуча "Ранку з Україною" на каналі "Україна".

За словами Ребрик, ніколи в житті її чоловік не навчиться спокійно і не ревнуючи дивитися фільм, де у неї сцена поцілунку з артистом. І це нормально, впевнена зірка.

"Навпаки, було б дивно, якби він залишався байдужим. Але мій чоловік точно знає: те, що відбувається в кадрі або на сцені, не має ніякого відношення до того, що відбувається за ними", - зазначає Лілія.

Лілія Ребрик і її ведучий Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Сама Ребрик теж піддається цьому почуттю.

"Так як Андрій - хореограф, він часто займається танцями з красивими дівчатами в залі, що їм показує і розповідає. Розумом я розумію, що це частина професії, але емоції нікуди не діваються. Серцем все одно буду ревнувати і зайвий раз хотіти бути для нього найкращою", - розповідає вона.

В рамках розумного, ревнощі можуть бути присутніми, безпідставно - категорично ні.

"Не повинно бути спокуси взяти телефон і перевірити. Якщо не буде свободи і внутрішнього відчуття, що тобі хочеться повертатися додому, сім'я неможлива", - резюмувала Лілія.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий (фото: instagram.com/liliia.rebrik)