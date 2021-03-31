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Була б зайвою: дружина Остапчука пояснила, чому не поїхала на похорон його близької людини

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 21:44
Була б зайвою: дружина Остапчука пояснила, чому не поїхала на похорон його близької людини Фото: Христина Остапчук (instagram.com/kristygor)
Автор: Lite

У популярного українського ведучого Володимира Остапчука днями померла бабуся по лінії батька, якій було 95 років. Шоумен поїхав на похорон до Умані, але його нова дружина Христина Горняк залишилася вдома.

Христина пояснила, чому не поїхала разом з чоловіком в Instagram Stories.

Дівчина зауважила, що вона була б зайвою на похоронах чоловіка, якого ніколи не бачила. Вона зізналася, що підтримувала чоловіка в той час, коли його бабуся знаходилася у важкому стані.

"Це сімейна подія. Їх сім'ї. Я їм дуже співпереживаю, поговорила телефоном і підтримала всіх. Але не думаю, що зобов'язана дотримуватися жалоби в такій ситуації або бути на похороні. Також, вважаю, може зробити Вова, якщо піде в інший світ моя бабуся", - заявила Христина Остапчук.

Була б зайвою: дружина Остапчука пояснила, чому не поїхала на похорон його близької людиниСкріншот з Instagram

Нагадаємо, Остапчука довели до сліз на шоу "Маска". Це зробив Дракон, який романтичною піснею змусив плакати просто всіх. Це сталося під час останнього, 10-го випуску шоу.

Раніше оголені Володимир Остапчук з дружиною розбурхали мережу пікантним фото у ванні. Ведучий виклав жаркий кадр з відпочинку на Мальдівах, на якому вони з Христиною позують у ванні повністю оголеними.

Горняк променисто усміхалася в об'єктив і тримала келих з шампанським, а Володимир був трохи далі, і показав свій торс.

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Новини України Стиль життя Володимир Остапчук Кристина Горняк
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