Була б зайвою: дружина Остапчука пояснила, чому не поїхала на похорон його близької людини

У популярного українського ведучого Володимира Остапчука днями померла бабуся по лінії батька, якій було 95 років. Шоумен поїхав на похорон до Умані, але його нова дружина Христина Горняк залишилася вдома.

Дівчина зауважила, що вона була б зайвою на похоронах чоловіка, якого ніколи не бачила. Вона зізналася, що підтримувала чоловіка в той час, коли його бабуся знаходилася у важкому стані.

"Це сімейна подія. Їх сім'ї. Я їм дуже співпереживаю, поговорила телефоном і підтримала всіх. Але не думаю, що зобов'язана дотримуватися жалоби в такій ситуації або бути на похороні. Також, вважаю, може зробити Вова, якщо піде в інший світ моя бабуся", - заявила Христина Остапчук.

Скріншот з Instagram