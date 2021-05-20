Зайві кіло підуть швидше: нутриціолог розповіла, що їсти, щоб схуднути
Зазвичай, коли мова йде про схуднення, то звучить порада додати до свого раціону жири і овочі. Але існують конкретні продукти, які допоможуть вам швидше розлучитися з небажаними кілограмами.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.
Що їсти, щоб схуднути
- Кориця
Всього 1/4 чайної ложки цієї спеції в день стабілізують рівень цукру в крові. На ділі це означає ситість на довгий час. Крім цього, кориця має властивість знижувати рівень холестерину в крові і підвищує метаболізм.
- Горіх
За даними досліджень ті люди, хто з'їдає 80 грам горіхів в день, в цілому менше їдять, а крім цього, у них більш високий рівень метаболізму.
- Грейпфрут
Половина грейпфрута після кожного прийому їжі стабілізує рівень інсуліну в крові і тому регулює апетит. Як наслідок - стабілізація і зниження ваги.
- Перчик чилі
Містить речовину капсаїцин, яке знижує апетит і збільшує швидкість обміну речовин. Ви не тільки менше з'їсте, але і швидше все це переробите.
- Корінь імбиру
Стимулює обмін речовин і сприяє швидкій циркуляції рідин в організмі, очищає тіло від шлаків і токсинів.
Що з'їсти, щоб скинути зайві кіло (фото: pexels.com)
- Цитрусові всіх мастей
Через високий вміст вітаміну С сприяють кращому спалюванню жиру.
- Ягода
Містять пектин, який обмежує здатність клітин накопичувати жир.
- Банан
Містять у великих кількостях калій, який сприяє виведенню зайвої рідини з організму, а також збільшує швидкість обміну речовин.
- Часник
Природний антибіотик, який регулює рівень цукру в крові, а значить - знижує апетит. Крім цього, часник збільшує метаболізм, що теж веде до зниження ваги.
Не менша проблема, ніж скинути: ендокринолог розповіла, як набрати вагу
- Жирна риба
Містить безліч незамінних жирних кислот Омега-3, які зменшують рівень протеїнових гормонів в тілі, що є однією з причин набору ваги.
- Яйце
Завдяки правильному вмісту незамінних амінокислот в ідеальному поєднанні яйця надовго насичують при мінімумі калорійності, а значить - знижують ваш ризик переїсти під час трапези і після неї.
- Бобові
Завдяки вмісту в них гормону холецистокініну у вас знижується апетит, а значить - ви наїдаєтеся швидше і меншою кількістю.
Включіть в свій раціон перераховані вище дари природи і відчуєте різницю, запевняє нутриціолог.
Нагадаємо, нутриціолог розповіла, чи корисно пити келих вина перед сном.