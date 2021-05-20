Лишние кило уйдут быстрее: нутрициолог рассказала, что есть, чтобы похудеть

Обычно, когда речь идет о похудении, то звучит совет добавить в рацион жиры и овощи. Но существуют конкретные продукты, которые помогут вам побыстрее расстаться с нежелательными килограммами.

Что есть, чтобы похудеть

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.

Корица

Всего 1/4 чайной ложки этой специи в день стабилизируют уровень сахара в крови. На деле это означает сытость на долгое время. Кроме этого, корица имеет свойство снижать уровень холестерина в крови и повышает метаболизм.

Орехи

По данным исследований те люди, кто съедает 80 грамм орехов в день, в общей сложности меньше едят, а кроме этого, у них более высокий уровень метаболизма.

Грейпфрут

Половина грейпфрута после каждого приема пищи стабилизирует уровень инсулина в крови и поэтому регулирует аппетит. Как следствие - стабилизация и снижение веса.

Перчик чили

Содержит вещество капсаицин, которое снижает аппетит и увеличивает скорость обмена веществ. Вы не только меньше съедите, но и быстрее все это переработаете.

Корень имбиря

Стимулирует обмен веществ и способствует быстрой циркуляции жидкостей в организме, очищает тело от шлаков и токсинов.

Что съесть, чтобы скинуть лишние кило (фото: pexels.com)

Цитрусовые всех мастей

Из-за высокого содержания витамина С способствуют лучшему сжиганию жира.

Ягоды

Содержат пектин, который ограничивает способность клеток накапливать жир.

Бананы

Содержат в больших количествах калий, который способствует выводу лишней жидкости из организма, а также увеличивает скорость обмена веществ.

Чеснок

Природный антибиотик, который регулирует уровень сахара в крови, а значит - снижает аппетит. Кроме этого, чеснок увеличивает метаболизм, что тоже ведет к снижению веса.

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Жирная рыба

Содержит множество незаменимых жирных кислот Омега-3, которые уменьшают уровень протеиновых гормонов в теле, являющихся одной из причин набора веса.

Яйца

Благодаря правильному содержанию незаменимых аминокислот в идеальном сочетании яйца надолго насыщают при минимуме калорийности, а значит - снижают ваш риск переесть во время трапезы и после нее.

Бобовые

Благодаря содержащемуся в них гормону холецистокинину у вас снижается аппетит, а значит - вы наедаетесь быстрее и меньшим количеством.

Включите в свой рацион вышеперечисленные дары природы и почувствуете разницу, уверяет нутрициолог.