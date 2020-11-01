Зливи, шквали та морози: синоптики різко змінили прогноз на 1 листопада

Погода в Україні 1 листопада принесе зливові дощі протягом дня у більшість областей України. Опади будуть супроводжуватися шквалами. При цьому істотно не похолодає. Детальний прогноз погоди на неділю, 1 листопада, опублікували синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

За прогнозом синоптиків, дощі сьогодні будуть спостерігатися в центральних, північних, східних і південних областях. На решті території очікується мінлива хмарність. Дощі будуть супроводжуватися поривами вітру до 7-12 м/с. Опади будуть йти як вдень, так і в нічний час доби.

У західних областях температура повітря вдень буде в межах +8... +12 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +3... +7 градусів. Виняток становитиме Закарпатська область, де рівень тепла опуститься до 0... +2 градусів.

У центральних, північних і східних областях температура вдень становитиме від +8 до +14, а вночі вона опуститься до +5... +10 градусів. У приморських областях температура вдень буде від +10 до +15, а вночі від +6 до +11.

Погода в Україні 1 листопада буде дощовою (карта: meteo.gov.ua)

У Києві та на більшій території Київської області будуть йти дощі. Температура повітря вдень очікується від +9 до +11, а вночі від +6... +8 тепла.

Попри прогнозовані дощі, метеорологи попереджають, що в Україні буде зберігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки на сході країни.

Нагадаємо, на всій території України очікується похолодання, а на вихідні дощі накриють області.

Також в Українському гідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.