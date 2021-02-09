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"Ловелас" Клопотенко вразив зізнанням: був секс утрьох, часто зраджував

Автор: Світлана Мащенко

Переможець МастерШеф, ресторатор Євген Клопотенко зробив відверте зізнання про своє особисте життя, розбите серце, кохану дівчину і сексуальні експерименти.

Про це Клопотенко розповів в "Неймовірній правді про зірок"

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Кулінарний експерт каже, що у нього була дівчина на ім'я Аліса, яка довгий час жила на Кіпрі. Коли вона повернулася в Україну, пара зважилася на новий етап стосунків - з'їхатися. Але щось пішло не так - справа дійшла до зради.

"Одного разу я прокинувся, подивився на неї і зрозумів, що більше не хочу з нею бути. Але в кінці стосунків, коли я більше нічого до неї не відчував, але ще не сказав їй, що у нас вже все закінчилося... Було кілька зрад", - говорить Клопотенко.

Подейкують, що Євген займався сексом з більш ніж 150 дівчатами. Він сам точну цифру не знає, але перестав рахувати десь після 25-ти.

"Я дівчат міняю, якщо ми перестаємо давати один одному задоволення, але починаємо давати один одному якісь проблеми", - ділиться Клопотенко.

Кулінар розповідає, що його сексуальне життя дуже активне. Він займався сексом "на всіх сидіннях авто", в лісі, в ямі, в колодязі, в різних барах.

Зараз у Євгена одночасно три дівчини, але точну цифру він назвати не може. Він зізнається - є певні фізіологічні потреби. Але це не означає, що він не чекає ту саму єдину - говорить ресторатор.

Іноді він навіть звертається до послуг дівчат за викликом, адже може це дозволити.

"Ти купуєш секс у дівчини - вона не проти. Це самі чесні стосунки", - заявляє Клопотенко.

Був у нього досвід і сексу втрьох, під час якого дійшло навіть до поцілунків з чоловіком.

Його сексуальні апетити навіть підштовхнули до зради другові. Він кохався з його дівчиною, про що сильно шкодує.

Євген Клопотенко поділився інтимними подробицями свого життя

Раніше ми писали, що Євген Клопотенко поділився рецептом українського борщу.

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Новини України Евгений Клопотенко
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