Макс Барських приголомшив зміною іміджу і розповів про "нездорову пострадянську традицію" (фото)

"Сьогодні бути відвертим це привілеї! Я обираю можливість ділитися своїми думками, формуючи з них власне мистецтво. Менше соцмереж і більше діалогів!" - коментує Макс.

Крім того, Барських взяв участь у проєкті "Не мовчи", зініційованого глянцем Marie Claire, де поділився власною життєвою історією про рукоприкладство.

"Це відбувалося різних причин: погані оцінки у школі, безлад у моїй кімнаті. Особливого приводу не було потрібно. І на той момент мені це не здавалося чимось дивним, незвичним. За схожих обставин зростало багато моїх однолітків", - розповів Макс.

Макс Барських у проєкті "Не мовчи" (фото: Marie Claire)

Він називає це "нездоровою пострадянською традицією, яка передавалася з покоління в покоління".

"Вже набагато пізніше я зрозумів, що це ненормально. Ненормально, коли батьки б’ються, принижують один одного, коли ремінь чи стусани стають вагомим аргументом у вихованні дитини", - каже співак.

Макс Барських у проєкті "Не мовчи" (фото: Marie Claire)

"Ненормально, коли оточуючі бачать це, але заплющують очі та замовчують, бо це "не їхня справа" Ненормально, коли в сучасному світі апелюють словами "б’є чи ображає - значить, любить, бо просто любов буває різною". Це ненормально", - говорить артист.

І додає: "це не про любов, а про насилля фізичне чи психологічне".

Макс Барських у проєкті "Не мовчи" (фото: Marie Claire)

На запитання, чи вдалося йому відпустити дитячі образи, співак відповідає стверджувально.

"Я люблю маму, і не тримаю зла на тата", - додав він.

Макс Барських у проєкті "Не мовчи" (фото: Marie Claire)