Макс Барських шокував відвертим зізнанням: "далі сексу стосунки не заходять"
Макс Барських разом з співачкою Zivert працюють над кліпом на нову пісню "Bestseller". Деякі шанувальники артиста навіть приписують зіркам романтичні стосунки. Але це - лише здогадки фанатів. Більш того, довгі стосунки у кумира молоді не дуже складаються останнім часом.
Про це Макс розповів в інтерв'ю журналу "Отдохни".
Так, через велику кількість творчих планів артист поки не поспішає розлучатися з холостяцьким способом життя.
"Не хочу заводити стосунки з ким попало, далі сексу поки нічого не заходить", - зізнається співак.
Разом з тим, артист зізнався, що якось йому вдалося протриматися без сексу цілий рік, настільки він був занурений у роботу.
Також в інтерв'ю зірка українського шоу-бізу поділився враженнями про життя після 30-ти.
"Розслабленість, впевненість, внутрішня гармонія. Навчився жити в моменті, насолоджуватися кожним днем, бути щасливим незалежно від обставин і людей. Стало менше "рожевих окулярів", - розповів про свій нинішній період артист.
До речі, до карантинного режиму Барських адаптувався швидко: їздив до океану, ходив на хайкінг, медитував, читав і дивився фільми.
"За останні кілька років я дав достатню кількість концертів, щоб захотіти трошки відпочити", - зізнається Макс.
Макс Барських на обкладинці журналу
Раніше ми писали, що Макс Барських показав "постільні" фото з російською зіркою.