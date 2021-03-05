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Макс Барських шокував відвертим зізнанням: "далі сексу стосунки не заходять"

Новость на русском → П'ятниця 05 березня 2021 18:30
Макс Барських шокував відвертим зізнанням: "далі сексу стосунки не заходять" Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)
Автор: Світлана Мащенко

Макс Барських разом з співачкою Zivert працюють над кліпом на нову пісню "Bestseller". Деякі шанувальники артиста навіть приписують зіркам романтичні стосунки. Але це - лише здогадки фанатів. Більш того, довгі стосунки у кумира молоді не дуже складаються останнім часом.

Про це Макс розповів в інтерв'ю журналу "Отдохни".

Так, через велику кількість творчих планів артист поки не поспішає розлучатися з холостяцьким способом життя.

"Не хочу заводити стосунки з ким попало, далі сексу поки нічого не заходить", - зізнається співак.

Разом з тим, артист зізнався, що якось йому вдалося протриматися без сексу цілий рік, настільки він був занурений у роботу.

Також в інтерв'ю зірка українського шоу-бізу поділився враженнями про життя після 30-ти.

"Розслабленість, впевненість, внутрішня гармонія. Навчився жити в моменті, насолоджуватися кожним днем, бути щасливим незалежно від обставин і людей. Стало менше "рожевих окулярів", - розповів про свій нинішній період артист.

До речі, до карантинного режиму Барських адаптувався швидко: їздив до океану, ходив на хайкінг, медитував, читав і дивився фільми.

"За останні кілька років я дав достатню кількість концертів, щоб захотіти трошки відпочити", - зізнається Макс.

Макс Барських шокував відвертим зізнанням: &quot;далі сексу стосунки не заходять&quot;

Макс Барських на обкладинці журналу

Раніше ми писали, що Макс Барських показав "постільні" фото з російською зіркою.

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