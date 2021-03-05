Макс Барских шокировал откровенным признанием: "дальше секса отношения не заходят"

Макс Барских вместе с певицей Zivert работают над клипом на новую песню "Bestseller". Некоторые поклонники артиста даже приписывают звездам романтические отношения. Но это - лишь догадки фанатов. Более того, долгие отношения у кумира молодежи не очень складываются в последнее время.

Об этом Макс рассказал в интервью журналу "Отдохни".

Так, из-за обилия творческих планов артист пока не спешит расставаться с холостяцким образом жизни.

"Не хочу заводить отношения с кем попало, дальше секса пока ничего не заходит", - откровенничает певец.

Вместе с тем, артист признался, что как-то ему удалось продержаться без секса целый год, настолько он был погружен в работу.

Также в интервью звезда украинского шоу-биза поделился впечатлениями о жизни после 30-ти.

"Расслабленность, уверенность, внутренняя гармония. Научился жить в моменте, наслаждаться каждым днем, быть счастливым независимо от обстоятельств и людей. Стало меньше "розовых очков", - рассказал о нынешнем своем периоде артист.

Кстати, к карантинному режиму Барских адаптировался быстро: ездил к океану, ходил на хайкинг, медитировал, читал и смотрел фильмы.

"За последние несколько лет я дал достаточное количество концертов, чтобы захотеть немножко отдохнуть", - признается Макс.

Макс Барских на обложке журнала