Макс Барських шокував відвертим зізнанням: "далі сексу стосунки не заходять"

Так, через велику кількість творчих планів артист поки не поспішає розлучатися з холостяцьким способом життя.

"Не хочу заводити стосунки з ким попало, далі сексу поки нічого не заходить", - зізнається співак.

Разом з тим, артист зізнався, що якось йому вдалося протриматися без сексу цілий рік, настільки він був занурений у роботу.

Також в інтерв'ю зірка українського шоу-бізу поділився враженнями про життя після 30-ти.

"Розслабленість, впевненість, внутрішня гармонія. Навчився жити в моменті, насолоджуватися кожним днем, бути щасливим незалежно від обставин і людей. Стало менше "рожевих окулярів", - розповів про свій нинішній період артист.

До речі, до карантинного режиму Барських адаптувався швидко: їздив до океану, ходив на хайкінг, медитував, читав і дивився фільми.

"За останні кілька років я дав достатню кількість концертів, щоб захотіти трошки відпочити", - зізнається Макс.

Макс Барських на обкладинці журналу