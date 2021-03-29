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Діти

Мама Ілона Маска відверто розповіла, що роками приховувала від дітей

Автор: Людмила Жукова

72-річна мати Ілона Маска в свої роки домоглася успіху. Вона модель, дієтолог і автор книги "Жінка, яка має план. Життя, повне пригод, краси та успіху".

У програмі "ЖВЛ" Мей Маск розповіла, що довгий час приховувала від своїх дітей насильство, яке здійснював над нею чоловік.

Мей Маск народилася в сім'ї дослідників. Вона зробила себе сама. У 60-ті роки вже вміла робити собі макіяж, а батьки навчили її бути вихованою.

"Я любила моду, але я сама її творила", - зізналася Мей.

Вона вийшла заміж за Ерола Маска в 21 рік. Але її шлюб перетворився в пекло. Вона роками терпіла знущання чоловіка, який виявився просто тираном. Він бив її на очах у дітей. Мей вірила, що чоловік зміниться і терпіла кошмар майже 10 років. Пізніше вона подала на розлучення.

"Я довго не ділилася подробицями, я не хотіла, щоб страждали діти", - сказала Мей.

Мама Ілона Маска поділилася сокровенним

Як ми раніше писали, Мама Ілона Маска розповіла, як виховала трьох дітей.

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