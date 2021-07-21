Марічка Падалко показала рідкісні фото з підрослими дітьми

Марічка Падалко поділилася зі своїми передплатниками рідкісними сімейним фотографіями. На знімках можна побачити її трьох старших дітей, з якими українська телеведуча відпочила в Одеській області.

Найчастіше Падалко публікує фотографії молодшої дочки Катерини, оскільки старші діти Марія і Михайло не люблять публічності. Сьогодні ж їх можна побачити на відпочинку біля Чорного моря.

Марічка Падалко з дітьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Телеведуча з сім'єю відвідала Грибівку, і відповіла на популярні питання своїх фоловерів.

Марічка Падалко з дітьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Найчастіше її запитували, які справи з медузами. Марічка відповіла, що за весь час відпочинку медуз вона бачила на кадрах з Азовського моря, а в Одеській області нічого подібного немає.

Марічка Падалко з дітьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

"Водорості іноді були - ближче до берега. Далі - дуже чисто. Загалом, вода не така блакитна можливо, як на фото з Мальдів, але чиста", - написала вона.

Що стосується цін на житло, то там, де вони відпочивали, були такі ціни як у 2019 році. При цьому телеведуча зазначила, що ціни на продукти в маленьких магазинах трохи вищі за середні по країні.

І хоча відпочинок в цілому їй сподобався, вона думає, що в наступному році поїде з родиною за кордон.