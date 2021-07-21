Анатолій Анатоліч показав новонародженого сина і відверто розповів про свого батька

Анатолій Анатоліч втретє став батьком - у сім'ї шоумена і його дружини Юлії Бойко народилась вже третя дитина. При чому це перший хлопчик. Батьки для нього вибрали ім'я Ніл.

Анатолій Анатоліч з сином (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

На знімку видно, як він тримає Ніла на руках і цілує його.

Також Анатолій відверто розповів про свого батька, якого, на жаль, не пам'ятає, оскільки його не стало, коли йому було два з половиною роки.

Анатолій Анатоліч на руках у батька (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

"Він не був святим. Але він був моїм батьком. За розповідями моєї мами, він пропав на якийсь період після мого народження, та й в пологовий будинок він приходив один раз і не в кращому стані", - поділився з фоловерами шоумен.

Через рік після його народження, батько змінився, він перестав пити і став зразковим главою сімейства.

Але незабаром в 1986 році він загинув у бійці. Він отримав кілька ножових поранень від свого друга дитинства.

"Тому я не пам'ятаю свого батька. Я бачив його лише на фото. Спогади не залишилися в пам'яті. Як він виглядав, як говорив, був веселим, або серйозним", - написав Анатолій.

Він знає, що його батька всі любили, і він був душею компанії. Також його дуже любили дівчата.

"Це з хорошого, про погане не буду. Скажу лише, що залежності - це страшно. Тому я максимально незалежний. Якщо, ви розумієте, про що я", - додав шоумен.

Він також переживає, яким він стане батьком для свого сина. Анатолій підкреслив, що мріє з ним піти на футбол і покататися на скейтах.

У родині Анатоліча ще є двоє дочок Аліса (2011 р н.) І Лоліта (2013 р.н..).