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MARUV на концерті Morgenstern в Дубаї показала гарячі танці: трохи тверканули

Новость на русском → Дубай, П'ятниця 15 січня 2021 19:48
MARUV на концерті Morgenstern в Дубаї показала гарячі танці: трохи тверканули MARUV (фото: facebook.com/MaruvOfficial)
Автор: Володимир Костирін

Епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун) показала відео з Дубая з гарячими танцями, які влаштувала на концерті російського репера Моргенштерна в нічному клубі.

Артистка поділилася кадрами з виконанням елементів тверкінгу разом з подругою у своєму Instagram в stories.

До ОАЕ MARUV приїхала після виступів та відпочинку в Туреччині зі своїм чоловіком Олександром. На знаменитому курорті на узбережжі Перської затоки дівчина зупинилася в готелі, який часто вибирають також і російські зірки.

Співачка не забуває про своїх шанувальників, публікуючи в мережі фото в купальнику в басейні, і у відвертій еротичну білизну під назвою Black Devil власного іменного бренду.

MARUV на концерті Morgenstern в Дубаї показала гарячі танці: трохи тверканули

MARUV Дубаї (фото: facebook.com/MaruvOfficial)

Також Анна відвідує концерти та виступи інших артистів в Дубаї.

MARUV на концерті Morgenstern в Дубаї показала гарячі танці: трохи тверканули

MARUV на концерті Моргенштерна в Дубаї (фото: instagram.com/stories/maruvofficial)

"Залетіла на концерт до Morgenstern. Дубай сповнений сюрпризів у цьому році. Трошки тверкнули з Аміною Тамерлановою", - підписала MARUV відео.

Ролик із запальними танцями можна подивитися за цим посиланням.

MARUV на концерті Morgenstern в Дубаї показала гарячі танці: трохи тверканули

MARUV показала свій лук для відпочинку в нічному клубі у Дубаї (фото: instagram.com/stories/maruvofficial)

Раніше повідомлялося, що безсоромна MАRUV в пікантній білизні "підірвала" мережу, похвалившись перед шанувальниками новими еротичними жаркими кадрами.

Нагадаємо, що нещодавно MАRUV завела мережу гарячим виступом і отримала порцію критики.

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