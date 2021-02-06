MARUV начепила "заячі вушка" і нарвалася на неприємності

Українська співачка MARUV влаштувала гарячу фотосесію в образі "зайки", але потрапила в неприємності через критику у соціальних мережах.

Анна Корсун (справжнє ім'я артистки) вбралася в чорне коротке платтячко з кокеткою і вирізом у формі серця на грудях. На ногах - прозорі панчохи в тон, на руках - високі рукавички, а на голові - обруч з "заячими вушками". Фото дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Судячи з підпису до знімка, такий наряд співачки - частина її власної лінії одягу.

Співачка MARUV нарвалася на критику через новий образ (фото: instagram.com/maruv_wear)

У коментарях користувачі розкритикували новий образ скандальної артистки:

Дешевка якась... І куди його? Сценічний стриптизний костюм, якщо тільки...

Пісні класні, а образ вже підбішує.

Так собі, не підходить. Сукня ні по фігурі, ні по грудях.

Раніше ми писали, що MARUV влаштувала "пожежу" на сцені, але нарвалася на неприємності.

До речі, нещодавно MARUV записала саундтрек для телесеріалу, який вийде на російському телебаченні. Причому картина оповідає про трагічні події, але Анна обіграла це в грайливому стилі.