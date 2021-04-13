Маст-хэв сезона весна-лето 2021: стилист рассказала, с чем носить спортивные костюмы
Спортивные костюмы до недавнего времени были одеждой исключительно для занятий спортом. А сегодня надеть такой костюм и пойти на прогулку, в университет, в кино, встретиться с друзьями - обычное дело. И все потому, что спортивные костюмы 2021-2022 - маст-хэв гардероба.
Об этом в своем Instagram рассказала профессиональный имиджмейкер Алина Некипелая.
При выборе спортивного костюма Алина посоветовала обратить внимание на цветовую гамму и модель, а также рассказала и показала, с какой одеждой и обувью их можно совместить.
Цветовая гамма спортивного костюма
В этом сезоне выбирайте спортивные костюмы в пудровом, небесном, мятном, лимонном, бежевом, светло-сером, лиловом цвете, они сделают образ девушек и женщин невероятно чувственным и легким, смотрятся нежно и мило.⠀
Также важно выбрать оттенок, который будет соответствовать вашему колориту внешности.
Модель спортивного костюма⠀
На сегодняшний день актуальными остаются модели в стиле оверсайз, трикотажные, с разным фасоном брюк и самих верхов.⠀
С чем носить спортивный костюм
Спортивные костюмы в сезоне весна-лето 2021 Алина советует сочетать с совершенно разнообразной верхней одеждой - на коллажах она демонстрирует разлиные луки, которые, при желании, можно повторить.
- С пальто
- С клетчатой рубашкой
- С пиджаком-оверсайз
- С шарфом и свитером
- С тренчем
- С кардиганом
- С коротким пуховиком
- С кожаной курткой и кедами
Напомним, что фешн-блогер показала, какие головные уборы в тренде в 2021 - полный гид, от панамы до платка.
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