Повільна дієта і помірне готування: нутриціолог розповіла, як їсти і не товстіти

Люди часто спантеличені питаннями "Коли їсти" і "Що їсти". Але варто також подумати про питання "Як їсти". Це дозволить залишатися стрункою і здоровою.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог і косметолог Яна Фоксі.

Нутриціолог порадила почати з послідовності страв.

Виявляється, ідеальна послідовність така: овочі, білок, жир, вуглеводи.

"Зрозумілою мовою це виглядає так: салат із зеленню і овочами (можна з оливковою олією), мяско / яйця / риба, крупи або фрукти.

"Буфер" для солодкого.

У дієтологів є поняття "забуферити легкі вуглеводи" (цукор, солодощі, випічку і т.д.). Коротко, це допомагає уповільнити всмоктування глюкози, не сильно задираючи інсулін. Якщо раз на тиждень вам захотілося з'їсти пиріжок, його можна забуферити: з'їсти в основний прийом їжі (максимум через 20 хв).

Перед пиріжком з'їсти клітковину (овочі, зелень). Згідно з дослідженнями, 50 г глюкози + 14,5 г пектину (свого роду клітковина) піднімає цукор в крові набагато менше, ніж просто 50 г глюкози. Це дозволить трохи знизити небезпеку пиріжка.

Як їсти солодке? (фото: pexels.com)

Повільна дієта.

Найпростіше, що ви можете зробити для здоров'я шлунково - кишкового тракту - навчитися жувати. Пам'ятайте: в шлунку і кишечнику зубів немає. Вони не зможуть прожувати цілі шматки. Крім того, в процесі жування виділяється лізоцим, який захищає нас від можливих бактерій в їжі і допомагає її переварити.

Все просто - жуємо їжу до тих пір, поки вона не перетвориться в кашку. Щоб цьому навчитися, перший час слід відкладати вилку на час жування.

Помірне готування.

Не варто розварювати овочі. Бажано готувати аль-денте (до напівготовності), коренеплоди варити цілими, крупи замочувати підкисленою воді, використовувати повільноварки і т. д., інакше глікемічний індекс (ГІ, здатність підвищувати рівень цукру в крові) просто злітає. Такий продукт може принести більше шкоди, ніж користі, а корисні речовини в ньому скоротяться в рази. Ніяких картопляних пюре, будь ласка.

Не засмажуйте / не запікайте до утворення золотої / коричневої скоринки. В процесі утворення такої скоринки, утворюються КПГ (кінцеві продукти гликирования). Вони роблять жахливу річ: зшивають білки (в т.ч. колаген і еластин шкіри) і тягнуть раннє старіння, зморшки і в'ялість шкіри", - розповіла Яна.