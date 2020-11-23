Меган Маркл і принц Гаррі обставили Єлизавету II з елітною нерухомістю

Принцу Гаррі і Меган Маркл як і раніше належить будинок Фрогмор-хаус

Принц Гаррі і Меган Маркл обійшли королеву Єлизавету II в питанні з елітною нерухомістю. Мова йде про котедж Фрогмор-хаус, який пара отримала в подарунок до весілля. Тиждень тому туди переїхала вагітна онука Єлизавети II принцеса Євгенія і її чоловік Джек Бруксбенк. Але, як з'ясувалося, королеву про це ніхто не питав.

Як пише Express, саме з подачі Меган і Гаррі Євгенія і Джек переїхали в їхній будинок. Причому право жити у Фрогморі, як і будинок залишились у їхній власності.

"Герцог і герцогиня Сассекські наполягають на тому, що власність, як і раніше, належить їм, хоча вони більше не проживають у Великобританії. Це слідує за твердженнями про прямі переговори між Сассексами і принцесою Євгенією та містером Бруксбенком", - пишуть британські ЗМІ.

А ось королева нібито ні сном ні духом не відала про те, що відбувається у неї під носом.

"Старші члени королівської сім'ї спочатку були приголомшені ідеєю, що Гаррі і Мег дозволять Євгенії і Джеку переїхати", - розповідає інсайдер.

Фрогмор-хаус (фото: thesun.co.uk)

Також, як виявилося, двоюрідні брат і сестра Гаррі і Євгенія давно дружать, в тому числі і тісно спілкуються сім'ями.

Між тим, представник Букінгемського палацу підтвердив, що котедж Фрогмор "є приватною резиденцією герцога і герцогині Сассекських".

Хоча речі Меган і Гаррі серед ночі вивезли з резиденції, вони як і раніше є власниками будинку. Але такий переїзд може говорити про те, що вони планують остаточно осісти в США.

Для довідки: принцеса Євгенія Йоркська є молодшою дочкою принца Ендрю - сина Єлизавети II. У жовтні 2018 Євгенія і англійський бізнесмен Джек Бруксбенк повінчалися (зустрічалися з 2011 року). У вересні цього року стало відомо, що Євгенія і Джек чекають дитину, яка з'явиться на світ на початку 2021-го.

Джек Бруксбенк і принцеса Євгенія (фото: instagram/princesseugenie)

Зазначимо, що Меган і Гарі до переїзду у Фрогмор-хаус зробили там дорогий ремонт. На нього було витрачено близько трьох мільйонів доларів з казни, що спричинило великий скандал. Пізніше кошти платників податків Меган і Гаррі таки повернули. В будинок подружжя в'їхало в квітні 2019 року, а незабаром народився їхній первісток Арчі. Проте в січні 2020 року герцог і герцогиня оголосили, що складають з себе повноваження членів королівської сім'ї.

Нагадаємо, що про переселення вагітної принцеси Євгенії та її чоловіка-бізнемена у Фрогмор-хаус стало відомо минулого тижня.

Раніше в ЗМІ також повідомили, що Меган Маркл вагітна другою дитиною. Крім того, екс-актриса начебто лишила Гаррі в США, а сама поїхала в сусідню країну.