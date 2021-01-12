Меган Маркл і принц Гаррі вирішили позлити королеву Єлизавету II

Меган Маркл і принц Гаррі вирішили запустити власне комедійне шоу. Ідея не дуже по душі королеві Єлизаветі, адже на кону честь і гідність Британської монархії.

Незважаючи на те, що королева та її близьке оточення намагається не допускати комерціалізації монархії, герцоги Сассекські продовжують будувати свою медіа-імперію. Раніше онук Єлизавети II і його дружина вже створили подкаст Archewell Audio. Тепер же мова йде про власну продюсерську компанію, пише The Sun.

Після реєстрації власної торгової марки Archewell Productions Меган і Гаррі зможуть створювати художні, документальні фільми, телешоу та іншу медіапродукцію.

Щоправда, поки не уточнюється, у якій ролі будуть виступати герцоги - лише продюсерів чи з'являться на екрані. Але ЗМІ припускають, що акторські амбіції не дозволять Меган залишитися за кадром.

За інформацією інсайдерів самостійні ініціативи онука і невістки королеви турбують Букінгемський палац, який побоюється комерціалізації монархії.

Раніше ми писали, що Меган Маркл колись хотіла увести чоловіка у голлівудської зірки, через що між актрисами виникла ворожнеча.

Також повідомлялося, що Меган Маркл вперше після новини про викидень з'явилася на телебаченні.