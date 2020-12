Меган Маркл вперше після новини про викидень з'явилася на ТБ і подякувала за допомогу

Меган Маркл вперше після новини про викидень з'явилася на публіці. Герцогиня Сассекська взяла участь у програмі американського каналу CNN Heroes ("Герої").

Це шоу присвячене "простим людям, які змінюють світ". 39-річна Меган вимовила натхненну промову в ефірі каналу CNN.

Дружина принца Гаррі висловила захоплення тими, хто самовіддано допомагає іншим людям під час пандемії коронавірусу.

"У рік, який був таким непростим для всіх, мене надихають історії про співчуття. По всій країні люди відклали в сторону свої власні потреби, щоб зібратися разом і підтримати колективне благополуччя", - сказала Меган.

Герцогиня поділилася історіями волонтерів, які розвозили їжу для тих, хто не міг виходити з дому.

До речі, серед таких були й самі Меган і Гаррі. Вони підробляли кур'єрами в рідному місті дівчини - Лос-Анджелесі у квітні цього року.

