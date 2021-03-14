Меган Маркл зібралася в президенти США - ЗМІ

Меган Маркл може брати участь у президентських виборах і боротися за пост глави Сполучених Штатів Америки. Така заява з'явилася після гучного інтерв'ю невістки Єлизавети II, яку вона дала Опрі Вінфрі.

Про це повідомляє західний таблоїд Express.

У ЗМІ повідомляється, що зараз представники Меган ведуть переговори з функціонерами Демократичної партії.

Там вже заявили, що популярність дружини принца Гаррі і позиція щодо таких питань, як знущання і психічне здоров'я, можуть бути корисними для політики.

Герцогиня, як відомо, дотримується демократичних цінностей, виступаючи за гендерну і расову рівність.

З усім тим в демократичній партії виявляють певні побоювання щодо членів королівської сім'ї і вважають, що Меган Маркл варто ще заслужити довіру американців.

Зазначимо, що знаменитості в США часто стають послами або представниками різних комітетів.

Але про те, з чого могла би почати кар'єру Меган Маркл, як громадський діяч і політик, демократи поки не говорять.