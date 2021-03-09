Стало відомо, як Меган Маркл і принц Гаррі можуть назвати другу дитину

Меган Маркл знаходиться на великому терміні вагітності, адже в кінці весни вони з принцом Гаррі стануть батьками дівчинки . Поки весь світ зачаївся в очікуванні, букмекери роблять ставки - як же назвуть нову правнучку королеви Єлизавети II.

Про це пише ria.ru , посилаючись на агрегат букмекерських ставок Oddschecker.

Головними фаворитами імені для майбутньої дитинки є Діана, Єлизавета, Грейс.

На першому місці - Діана. На це ім'я британці зробили найбільшу кількість ставок, вважаючи, що дівчинку назвуть на честь загиблої матері принца Гаррі. Адже про неї він неодноразово висловлювався з великою любов'ю.

У трійці лідерів також Єлизавета і Грейс.

Крім того, популярними іменами є Аліса, Олександрія і Катерина.

Але хто знає, бути може Меган і Гаррі і в цей раз будуть оригінальними. Адже з першою дитиною парі вдалося здивувати громадськість, коли хлопчика назвали Арчі (повне ім'я Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор). Хлопчик народився 6 травня 2019 року.

Стать дитини пара розсекретила в інтерв'ю Опрі Уїнфрі, яке вийшло 7 березня і вже наробило багато шуму.

"Мати будь-яку дитину - одну або дві - було б чудово. Але коли у вас хлопчик, а потім дівчинка, чого ще можна бажати", - сказав принц Гаррі в бесіді зі знаменитою телеведучою.