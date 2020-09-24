Як місяць народження жінки впливає на її життя і долю

Місяць народження кожної жінки має величезне значення і вплив на її подальшу долю. Астрологи кажуть, що коли ви народилися - взимку, влітку, навесні чи восени - формує вашу особистість, характер.

Про те, які риси притаманні жінкам по місяцю народження пише teawithlemon.

Жінки січня

Ви відрізняєтеся неймовірною наполегливістю, амбітністю і прагненням до порядку. Серйозно ставитеся до відносин і життя, маєте консервативні погляди. Іноді ви буваєте занадто критичні або навіть придираєтеся, але тільки тому, що дійсно хочете найкращого.

При цьому власні почуття ви віддаєте перевагу не виявляти. Якщо ви народилися в січні, то будете наближати до себе тільки обраних - тих, кого ви любите або тих, хто з вами на одному інтелектуальному рівні.

Жінки лютого

Ви дуже романтичні і не кожна людина може зрозуміти вашу загадкову душу. У вас дивна(в очах інших) уява і мислення. Не кожен може зрозуміти вашу загадкову душу, але вам і не потрібен "кожен", тільки - особливий.

Порада для тих, хто хоче зблизитися з жінкою лютого: якщо ви хоча б один раз, хоча б зовсім на трохи, обдурите їх - ви більше ніколи не побачите їх знову.

Жінки березня

Ви маєте дуже сильну харизму. Дуже вірні і вмієте зберігати секрети інших, які вам з радістю довіряють. Ви дуже вірні і віддані, важко закохуєтеся, але вас легко засмутити одним невірним словом або хибним судженням.

З іншого боку, чоловіків ви вибираєте один раз і назавжди. Тому що березневі дами - однолюби. Астрологи радять знайти березневого чоловіка - ваша пара буде ідеальною.

Жінки квітня

Якщо ви народилися в квітні, ви природжений дипломат. Ви комунікабельні, легко знаходите спільну мову з коханою людиною. Єдиний ваш недолік - ви звикли час від часу себе жаліти.

Ще квітневі жінки дуже ревниві, і будь-яка сварка стає справжнім кінцем світу. Але ви краще за інших знаєте, що таке насолода, і можете зробити чоловіка дуже щасливим. Той, хто отримав жінку, народжену в квітні, зірвав джекпот.

Жінки травня

Ви наполегливі і віддані своїм переконанням. У вас є свій внутрішній моральний компас, і ви ніколи не порушуєте його вказівки. Ви дуже небезпечні для чоловіків, які вас полюбили, адже якщо це не взаємно - може бути трагедія.

Астрологи говорять чоловікам, що роман з жінкою травня ви вже точно запам'ятаєте на все життя. Крім того, травневі жінки дуже привабливі зовні, що зазвичай гармонійно поєднується з їх складним характером.

Жінки червня

Ви дуже цікава жінка, комунікабельна, творча і пристрасна. Головний ваш недолік - ви завжди говорите те, що думаєте, зовсім не підбираючи слів. Вам чомусь здається, що завжди краще сказати правду в обличчя, а не говорити про неї за спиною. Так-то воно так, тільки ви не завжди віддаєте собі звіт в тому, як сильно слова можуть зачепити почуття інших людей.

Чоловіки, в руках жінки червня, часто стають іграшками. Пам'ятайте про це, коли при знайомстві питаєте про день народження дами.

Жінки липня

Ви відрізняєтеся своєю щирістю та відвертістю з близькими. А для всіх інших ви - загадкові, красиві і дуже розумні, хоча і недоступні. У повсякденному житті ви, як можете, уникаєте конфліктів і до останнього моменту намагаєтеся залишитися ввічливими.

Липневі жінки прекрасні, але пам'ятайте: якщо ви хоча б один раз їх обдурите, з будь-якого приводу, ви втратите їх назавжди!

Жінки серпня

Ви - унікальне поєднання егоцентризму і величезного серця. Чоловікам насправді краще не зв'язуватися з вами, тому що у відносинах ви завжди переможете. Рідкісний діамант чоловічої статі може прожити життя з жінкою серпня і при цьому не помітити, що провів його "під каблуком".

Жінки, народжені в серпні, мають виняткове почуття гумору, але вкрай не люблять, коли жартують над ними. А в їх присутності чоловіки завжди втрачають голову.

Жінки вересня

Якщо ви народилися у вересні, це означає, що ваші головні якості - доброта, дисциплінованість і зовнішня природна краса. Що стосується відносин з чоловіками, то головне для вас - вірність. Варто вас зрадити один раз, ви вже ніколи не забудете.

У житті ви дуже обережні, закриті і, на жаль, трохи мстиві. Ви хочете, щоб відносини з вами були "на все життя". Чоловіки, які шукають жінку на одну ніч, можуть відразу проходити повз! З іншого боку, ви досить критичні у своїх судженнях і оцінках, а тому мають дуже високі очікування відносно своїх партнерів.

Жінки жовтня

Ви відрізняєтеся сильним і непохитним характером. Ви дуже емоційні, але ніколи не станете плакати на очах у інших людей. А ще ви дуже розумні, тому ніколи не розкриваєте свою душу перед кожним.

Ви знаєте, що люди схильні зловживати владою, яку вони отримують над іншими. Вас дуже часто ненавидять інші жінки, тому що заздрять. Жовтневі дами завжди отримують найкращих чоловіків і проживають гідне життя.

Жінки листопада

Ви завжди будете попереду інших, ви активні, послідовні, легко бачите брехню. Тому грати на ваших почуттях категорично не можна! Адже кінець таких брудних ігрищ завжди буде гіршим. З іншого боку, ви - справжній вогонь! З вами ніколи не буває нудно.

Головне для супутників листопадових жінок: ніколи не питайте їхню думку з будь-якого приводу, якщо не готові почути правду.

Жінки грудня

Якщо ви народилися в грудні, у вас дуже нетерплячий характер, а також неймовірна винахідливість. А від природи ви володієте здатністю бути щасливою, навіть якщо все погано - ви вийдете із ситуації переможницею.

А ще ви краще за всіх знаєте, як підняти настрій своєму чоловікові. Ваш секрет - відкрите серце. Життя жінку грудня не лякає і не може поранити, а в результаті вона отримує все, що захоче.

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