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Металевий Бик вибрав улюбленців: кому 2021 рік принесе багато грошей і удачу

Новость на русском → Середа 30 грудня 2020 05:30
Металевий Бик вибрав улюбленців: кому 2021 рік принесе багато грошей і удачу Гороскоп 2021 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на 2021 року Білого металевого Бика обіцяє багато везіння і грошей деяким знакам Зодіаку. Астрологи розповіли цим улюбленцям символу наступного року, як домогтися максимальних результатів, стати успішніше, багатше і щасливіше.

Бик буде сприяти у всьому чотирьом знакам Зодіаку, і фахівці дали кожному з них важливі рекомендації, пише from-ua.com.

Телець

Тельця в році Бика чекає бурхливе і щасливе життя. Не виключено, що ваші мрії про фінансовий капітал збудуться. Але не захоплюйтеся, адже можуть виникнути проблеми з начальством. Не підпускайте до себе близько всіх підряд, можете обпектися на заздрості та хитрості.

Близнюки

2021 рік Білого металевого Бика може принести Близнюкам підвищення на роботі і, відповідно, додатковий дохід. Тому краще не відмовлятися від вигідних пропозицій.

Діва

Наступний рік стане набагато простіше для Діви. Ви будете затребувані в багатьох сферах, завдяки чому фінансове становище покращиться. Рік Бика сприятливий для бізнесу, роботи та сім'ї, а щастя і свободу можна здобути, завершивши довгострокові задумки.

Риби

Цим людям можна позаздрити через перспективи у 2021 році. Астрологи запевняють, що зірки обіцяють їм неймовірний успіх, пов'язаний з фінансами. Головне - не пропустити можливості і бути завжди в потрібному місці, в потрібний час.

Раніше український астролог також розповіла, як привернути удачу в останню повню 2020 року, яка відбудеться наприкінці грудня.

Також Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, на які удача обрушиться з самого початку 2021 року.

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