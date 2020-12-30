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Металлический Бык выбрал любимчиков: кому 2021 год принесет много денег и удачу

Новина українською → Среда 30 декабря 2020 05:30
Металлический Бык выбрал любимчиков: кому 2021 год принесет много денег и удачу Гороскоп 2021 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 2021 года Белого металлического Быка сулит много везения и денег некоторым знакам Зодиака. Астрологи рассказали этим любимчикам символа следующего года, как добиться максимальных результатов, стать успешнее, богаче и счастливее.

Бык будет благоволить четырем знакам Зодиака, и специалисты дали каждому из них важные рекомендации, пишет from-ua.com.

Телец

Тельца в году Быка ждет бурная и счастливая жизнь. Не исключено, что ваши мечты о финансовом капитале сбудутся. Но не увлекайтесь, ведь могут возникнуть проблемы с начальством. Не подпускайте к себе близко всех подряд, можете обжечься на зависти и хитрости.

Близнецы

2021 год Белого металлического Быка может принести Близнецам повышение на работе и, соответственно, дополнительный доход. Поэтому лучше не отказываться от выгодных предложений.

Дева

Следующий год станет намного проще для Девы. Вы будете востребованы во многих сферах, благодаря чему финансовое положение улучшится. Год Быка благоприятен для бизнеса, работы и семьи, а счастье и свободу можно обрести, завершив долгосрочные задумки.

Рыбы

Этим людям можно позавидовать из-за перспектив в 2021 году. Астрологи уверяют, что звезды сулят им невероятный успех, связанный с финансами. Главное - не проморгать возможности и быть всегда в нужном месте, в нужное время.

Ранее украинский астролог также рассказала, как привлечь удачу в последнее полнолуние 2020 года, которой произойдет в самом конце декабря.

Также Павел Глоба назвал знаки Зодиака, на которые удача обрушится с самого начала 2021 года.

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