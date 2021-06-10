Метали, гормони і антибіотики: нутриціолог розповіла, чим небезпечна риба

Риба вважається корисною їжею, але багато хто задається питанням: "А як же її їсти у наш час?! Адже вона вся тепер неправильна, заражена важкими металами і вирощена на гормонах і антибіотиках...?!".

По-перше, не потрібно згущувати фарби. Не вся риба в наші часи така вже "страшна і жахлива". Так, деякі сорти дійсно вирощують в господарствах, а не ловлять в річках (які, до слова, адже теж далекі від екологічності). Проте... іншої риби у нас немає!

Так, риба сто років тому була корисніше сучасної. Але нам туди вже ніяк не повернутися. Проте в сучасній рибі присутній все те, заради чого ми з вами її і повинні їсти: мінерали, вітаміни, амінокислоти, корисні жири... Все це залишається в будь-який, навіть штучно вирощеній, рибі.

Риба - корисно чи шкідливо? (фото: pexels.com)

І як би не пропагували зараз веганство і повний перехід на рослинний раціон, я дотримуюся своєї, заснованої на наукових знаннях, точки зору:

Рослинний раціон не може повноцінно замінити нам продукти тваринного походження. Якщо ви з якихось причин і перейшли на веганство, відмовившись навіть від яєць, риби і морепродуктів, то вам доведеться (!) приймати додатково БАДи.

Багато есенціальні амінокислоти (ті, які ми не можемо виробити самі) містяться тільки в продуктах тваринного походження. Багато вітамінів доступні нам тільки в їжі тваринного походження. І мова не тільки про вітамін В12.

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Такий важливий вітамін, як А, в рослинних аналогах міститься тільки у вигляді бета-каротину і для того, щоб з цієї форми стати активною формою вітаміну А, йому потрібні додаткові речовини. Тобто бета-каротин - це не зовсім повноцінний вітамін А. а нестача вітаміну А, наприклад, призводить і до проблем із зором, підвищеної уразливості слизових оболонок, проблем з імунітетом і в важких випадках навіть до деяких форм раку.

ОМЕГА-3 в риб'ячому жирі зовсім не та, що в лляному насінні, волоських горіхах та інших рослинних аналогах. Тільки риб'ячий жир містить вже активні форми речовин, які нам необхідні з ОМЕГА-3 (DHA&EPA). З рослинної ОМЕГА-3 ці речовини нам ще потрібно активувати.⠀

Тож мої висновки такі: 2-6 порцій риби в тиждень (1 порція = 200 грам) - це здорова і корисна звичка.