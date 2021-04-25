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Мінімалізм і вирізи в несподіваних місцях: які сукні будуть в тренді влітку 2021

Новость на русском → Неділя 25 квітня 2021 10:03
Мінімалізм і вирізи в несподіваних місцях: які сукні будуть в тренді влітку 2021 Яке плаття вибрати на літо (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Сукня - одна з найулюбленіших частин жіночого гардеробу. Ми починаємо носити їх вже в травні, якщо дозволяє погода, і "не знімаємо" до кінця вересня. Головне - вибрати трендову модель.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Самаль Сан.

Стиліст зізналася, що популярні моделі будуть трохи незвичайними. Наприклад, чого тільки вартий розріз на, здавалося б, класичному платті?

Які сукні будуть в тренді навесні-влітку 2021

1. У моді - мінімалізм, ця тенденція актуальна зараз і завжди.

Мінімалізм і вирізи в несподіваних місцях: які сукні будуть в тренді влітку 20212. Впевнену позицію займають міні - готуйте короткі сукні різноманітного забарвлення.

Мінімалізм і вирізи в несподіваних місцях: які сукні будуть в тренді влітку 2021

3. Рукава-буфи, активні плечі, ці тенденції все також актуальні, як і в попередньому сезоні.

Мінімалізм і вирізи в несподіваних місцях: які сукні будуть в тренді влітку 20214. Щодо забарвлення: зверніть увагу також на дрібний квітковий принт, а ще не проходьте повз усілякої геометрії.

Мінімалізм і вирізи в несподіваних місцях: які сукні будуть в тренді влітку 2021

5. Багаторівневі сукні - одні з найпопулярніших влітку 2021, обов'язково потрібно сфотографуватися в такому для соцмереж, щоб вами помилувалися друзі.

Мінімалізм і вирізи в несподіваних місцях: які сукні будуть в тренді влітку 20216. А ось і ті самі вирізи в найнесподіваніших місцях, такий ось сексуальний тренд сезону.

Мінімалізм і вирізи в несподіваних місцях: які сукні будуть в тренді влітку 20217. Також актуальними будуть всілякі оборки, рюші, драпірування. Вони виглядають дуже ніжно і жіночно.

Мінімалізм і вирізи в несподіваних місцях: які сукні будуть в тренді влітку 2021Плаття на весну-літо 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

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