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Минимализм и вырезы в неожиданных местах: какие платья будут в тренде летом 2021

Новина українською → Воскресенье 25 апреля 2021 10:03
Минимализм и вырезы в неожиданных местах: какие платья будут в тренде летом 2021 Какое платье выбрать на лето (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Платье - одна из самых любимых частей женского гардероба. Мы начинаем носить их уже в мае, если позволяет погода, и "не снимаем" до конца сентября. Главное - выбрать трендовую модель.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Самаль Сан.

Стилист призналась, что популярные модели будут немного необычными. Например, чего только стоит разрез на, казалось бы, классическом платье?

Какие платья будут в тренде весной-летом 2021

1. В моде - минимализм, эта тенденция актуальна сейчас и всегда.

Минимализм и вырезы в неожиданных местах: какие платья будут в тренде летом 20212. Уверенную позицию занимают мини - готовьте короткие платья разнообразной расцветки.

Минимализм и вырезы в неожиданных местах: какие платья будут в тренде летом 2021

3. Рукава-буфы, активные плечи, эти тенденции все также актуальны, как и в предыдущем сезоне.

Минимализм и вырезы в неожиданных местах: какие платья будут в тренде летом 20214. Из расцветки обратите внимание на мелкий цветочный принт, также не проходите мимо всяческой геометрии.

Минимализм и вырезы в неожиданных местах: какие платья будут в тренде летом 2021

5. Многоуровневые платья - одни из самых популярных летом 2021, обязательно нужно сфотографироваться в таком для соцсетей, чтобы вами полюбовались друзья.

Минимализм и вырезы в неожиданных местах: какие платья будут в тренде летом 20216. А вот и те самые вырезы в самых неожиданных местах, такой вот сексуальный тренд сезона.

Минимализм и вырезы в неожиданных местах: какие платья будут в тренде летом 20217. Также актуальными будут всевозможные оборки, рюши, драпировки. Они выглядят очень нежно и женственно.

Минимализм и вырезы в неожиданных местах: какие платья будут в тренде летом 2021Платья на весну-лето 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

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