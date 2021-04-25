Минимализм и вырезы в неожиданных местах: какие платья будут в тренде летом 2021
Платье - одна из самых любимых частей женского гардероба. Мы начинаем носить их уже в мае, если позволяет погода, и "не снимаем" до конца сентября. Главное - выбрать трендовую модель.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Самаль Сан.
Стилист призналась, что популярные модели будут немного необычными. Например, чего только стоит разрез на, казалось бы, классическом платье?
Какие платья будут в тренде весной-летом 2021
1. В моде - минимализм, эта тенденция актуальна сейчас и всегда.
2. Уверенную позицию занимают мини - готовьте короткие платья разнообразной расцветки.
3. Рукава-буфы, активные плечи, эти тенденции все также актуальны, как и в предыдущем сезоне.
4. Из расцветки обратите внимание на мелкий цветочный принт, также не проходите мимо всяческой геометрии.
5. Многоуровневые платья - одни из самых популярных летом 2021, обязательно нужно сфотографироваться в таком для соцсетей, чтобы вами полюбовались друзья.
6. А вот и те самые вырезы в самых неожиданных местах, такой вот сексуальный тренд сезона.
7. Также актуальными будут всевозможные оборки, рюши, драпировки. Они выглядят очень нежно и женственно.
Платья на весну-лето 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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