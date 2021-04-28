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MONATIK зробив натяк, що покидає " Голос країни"

Автор: Людмила Жукова

Монатік, який був тренером на проекті кілька сезонів, зробив дуже несподівану заяву. Артист трохи натякнув, що він більше не буде брати участь в шоу в якості тренера і судді.

Про це співак написав на своїй сторінці в Facebook Instagram.

"Вітаю вас, переможці 11 сезону шоу. Дякую всім людям, які створюють і працюють на проекті "Голос країни" — Володимиру Заваднюку і тренерам Тіну Кароль, Олегу Виннику, Наді Дорофєєвій, за такий незвичайний сезон, супроводжуваний здоровою конкуренцією і взаємоповагою. До побачення, Голос!", — написав Монатік в соцмережі.

Також Дмитро зазначив, що Тьома Павучок залишається для нього переможцем.

"Пишаюся тобою, Ти - мій переможець! Вірю в тебе! І знаю, що все обов'язково вийде!"- написав Монатік.

Дмитро Монатік натякнув, що залишає шоу (фото: instagram.com/monatik_official)

Як ми раніше писали, 18-річна Вербинець розсекретила гонорар Монатіка після пишного святкування свого дня народження.

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