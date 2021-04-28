MONATIK зробив натяк, що покидає " Голос країни"

"Вітаю вас, переможці 11 сезону шоу. Дякую всім людям, які створюють і працюють на проекті "Голос країни" — Володимиру Заваднюку і тренерам Тіну Кароль, Олегу Виннику, Наді Дорофєєвій, за такий незвичайний сезон, супроводжуваний здоровою конкуренцією і взаємоповагою. До побачення, Голос!", — написав Монатік в соцмережі.

Також Дмитро зазначив, що Тьома Павучок залишається для нього переможцем.

"Пишаюся тобою, Ти - мій переможець! Вірю в тебе! І знаю, що все обов'язково вийде!"- написав Монатік.

Дмитро Монатік натякнув, що залишає шоу (фото: instagram.com/monatik_official)