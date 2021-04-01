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MONATIK вперше показав обличчя синів на честь свого ювілею

Автор: Світлана Мащенко

Український музикант Дмитро Монатік (МОNАТІК) вперше показав обличчя своїх синів у новому відео.

Артист засвітив малюків у саундтреку під назвою "ресницы безопасности" з документального автобіографічного фільму "Вечно танцующий человек".

Дмитро Монатік одружений на Ірині Демічевій. Пара виховує двох синів - Платона і Данила, 2015 та 2017 років народження.

Сьогодні, 1 квітня, нашому геніальному мультиартистові виповнюється 35 років. У відеоряді він показав нарізку з архіву, яка оповідає про його особисте, творче життя та шлях до визнання і слави.

Пісня "ресницы безопасности" увійшла в третій сольний альбом "LOVE IT ритм".

На кадрах можна побачити фото з сімейного архіву, де він позує з малюками.

Скріншот: Дмитро Монатік показав обличчя синів

"Ресницы безопасности" - це світло, що пробивається крізь хмари. Ця пісня, як ніяка інша описує шлях до мети: "сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря". Ми вирішили зробити на неї відеороботу, яка складається з моментів, архівів, відео, які ми встигли зібрати з подорожей, гастролей з різних куточків світу", - так описує свою роботу МОNАТІК.

Відео: Дмитро Монатік - ресницы безопасности (з д/ф " "Вечно танцующий человек")

Раніше ми писали, що MONATIK готується до новосілля в елітній квартирі Києва, спливло відео.

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Новини України Монатик
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