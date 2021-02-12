MONATIK вперше зізнався, як зробив пропозицію жінці: ази романтики

Український мультиартист і тренер шоу "Голос країни-11 Дмитро Монатік розповів, як зробив пропозицію руки і серця своїй дружині Ірині.
Цими романтичними спогадами музикант поділився з ТСН.
За словами Дмитра Монатіка, він підготував обраниці сюрприз і власноруч спорудив ресторан на одній з дахів Києва.
"Ази справжньої романтики все-таки поклали початок на одному з дахів на проспекті Перемоги. В той день я нарешті наважився зробити пропозицію, спорудив на даху особистий ресторан на один стіл серед зелені і святкових ліхтарів, які вона так любить. Перед тим, як поставити найважливіше питання, я вперше прочитав вірш "Ти". Так ми і стали офіційно сім'єю. Я щиро бажаю всім, щоб день всіх закоханих тривав цілу вічність", - розповів мультиартист.
Відзначимо, що Дмитро та Ірина Монатік у шлюбі вже п'ять років. Подружжя виховує двох синів — Платона і Данила.
Дмитро розповідає, що всі найяскравіші моменти життя він прожив разом з Іриною.
Як ми раніше писали, MONATIK готується до новосілля в елітній квартирі Києва.