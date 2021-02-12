MONATIK вперше зізнався, як зробив пропозицію жінці: ази романтики

За словами Дмитра Монатіка, він підготував обраниці сюрприз і власноруч спорудив ресторан на одній з дахів Києва.

"Ази справжньої романтики все-таки поклали початок на одному з дахів на проспекті Перемоги. В той день я нарешті наважився зробити пропозицію, спорудив на даху особистий ресторан на один стіл серед зелені і святкових ліхтарів, які вона так любить. Перед тим, як поставити найважливіше питання, я вперше прочитав вірш "Ти". Так ми і стали офіційно сім'єю. Я щиро бажаю всім, щоб день всіх закоханих тривав цілу вічність", - розповів мультиартист.

Відзначимо, що Дмитро та Ірина Монатік у шлюбі вже п'ять років. Подружжя виховує двох синів — Платона і Данила.

Дмитро розповідає, що всі найяскравіші моменти життя він прожив разом з Іриною.

Дмитро Монатік разом з дружиною Іриною (фото: tsn.ua)