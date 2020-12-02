Морози та мокрий сніг: яким областям приготуватися до нашестя зими

Погода в Україні у середу, 2 грудня, очікується мокра, холодна і місцями навіть небезпечна. Синоптики попереджають про снігопади, посилення вітру і нічні морози, місцями до -11 градусів.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході країни снігом і дощем зі снігом зачепить Полтаву і Дніпро, в інших регіонах – без істотних опадів. Вітер посилиться і стане поривчастим. Вночі від -4 до -1 градуса, вдень очікується від -1 до +2 градусів.

У південних областях дощі, місцями дощ зі снігом, мокрий сніг. Нічна температура повітря буде коливатися в межах 0 +3 градуси, вдень очікується від +2 до +5 градусів. У Криму пройде дощ, вночі +2 +4 градуси, вдень від +5 до +7 градусів.

На півночі країни буде йти сніг, вітер посилиться до штормових значень. Вночі від -4 до -2 градусів, вдень від -1 до +1 градуса.

В західних областях похолоднішає ще сильніше, але опади не прогнозуються. Додаткові неприємні відчуття додасть сильний вітер з поривами. Нічна температура повітря складе -6 -4 градуси, у Львові, Івано-Франківську, Чернівцях і Закарпатті впаде до -8 -11 градусів. Вдень від -1 до +1 градуса.

В центральній частині країни сніг, мокрий сніг, посилення вітру. Вночі від -3 до -1 градуса, вдень від -1 до +1 градуса.

У Києві 2 грудня буде йти сніг, вітер північно-східний, до 12 м/с. Вночі -3 -1 градус, вдень від -1 до +1 градуса.

Карта погоди в Україні на середу, 2 грудня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли про морози в Україні в грудні.

А також розповідали про те, що погода в початку грудня в Україні буде зі снігом та морозами.