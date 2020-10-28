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Морози прийдуть в Україну зовсім скоро: синоптики показали нові карти

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні готує неприємні сюрпризи у найближчі тижні

Погода в Україні почне псуватися вже з останніх днів жовтня і листопад розпочнеться з холодів і дощів. У другій половині місяця температура повітря впаде нижче +10 градусів, в більшості регіонів, а перші нічні заморозки варто очікувати вже після 20 листопада.

Як показують карти на порталі Gismeteo, на сході країни перший і другий тиждень листопада будуть відносно теплими, однак буде багато дощів. Після 16 листопада температура вдень знизиться до +9 градусів, а нічні заморозки від -1 до -2 градусів варто очікувати після 21 числа.

Карта погоди у Харкові

На півдні тепла погода протримається майже весь перший тиждень листопада, хоча синоптики прогнозують сильні дощі. В середині місяця очікується ще кілька теплих та сонячних днів, а після 17 листопада температура впаде до +4 градусів вночі та +7 +9 градусів вдень.

Карта погоди в Одесі

На півночі істотне похолодання настане вже з 1 листопада. Середина місяця буде мокрою – дощі будуть йти майже цілий тиждень. Після 18 листопада нічна температура повітря опуститься до -1 -4 градусів, а вдень буде зовсім холодно, від 0 до +4 градусів.

Карта погоди в Чернігові

У західних областях листопад розпочнеться з дощів, а також зниження температури до +9 +11 градусів. Після 15 листопада денна температура впаде до +2 +4 градусів, дощі будуть йти цілий тиждень. А після 17 листопада нічна температура опуститься до -1 -4 градусів.

Карта погоди у Львові

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У Києві листопад також почнеться з дощів та похолодання. Після 6 листопада температура впаде до +5 +7 градусів, з 9 по 15 листопада будуть йти дощі, а після 17 листопада – температура різко піде вниз, вночі до -3 градусів, вдень не більше +4 градусів.

Карта погоди у Києві

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли, які сюрпризи від погоди варто чекати в листопаді.

Прогноз погоди
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