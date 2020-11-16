Морози і сніг: в які області України прийшла зима

Синоптики прогнозують в деяких областях до -5 градусів вдень

Погода в Україні 16 листопада буде сніжною і морозною. Такий прогноз синоптики склали для мешканців сходу. При цьому на заході країни, згідно з оновленим прогнозом очікується до +9 градусів протягом дня. В які області України вже прийшла зимова погода - розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється, морозною погода в понеділок буде на сході країни вже вдень. Найхолодніше буде у Харківській та Луганській області, де у світлий час доби очікується -3...-5 градусів. В інших регіонах на сході -3... +2 градуси. В іншому "мінусів" не очікується. У центральних і північних областях буде - +1... +5 градусів. Найтепліше, традиційно, буде на сході та заході країни, де термометри покажуть в середньому +5... +9 градусів, місцями від +4 градусів.

При цьому на сході синоптики прогнозують збереження денних показників від -1 до -5 градусів у нічний час. Морози у темний час доби також очікуються у північних областях – до -1 градуса. В інших областях – до +2... +5 градусів.

У Києві 16 листопада і вдень, і вночі очікується +2... +4 градуси.

Погода в Україні 16 листопада (карта: meteo.gov.ua)

Небо буде затягнутим, подекуди синоптики прогнозують опади. Так, в Харківській, Донецькій і Луганській областях очікується випадання снігу, але не у великій кількості. У Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях – сніг з дощем. Сонячна погода з мінливою хмарністю буде радувати тільки жителів приморських областей.

Раніше ми писали, що метеорологи попередили українців про аномальну зиму в Києві. Фахівці вважають, що погода в холодному сезоні 2020-2021 буде непередбачуваною.

До цього повідомлялося, що у листопаді в країні очікуються різкі перепади температури. Прогнозують, що листопад буде холодним, дощовим і похмурим.