Морози, туман і +17 градусів вдень: синоптики уточнили прогноз на понеділок

Синоптики обіцяють зниження рівня тепла в більшості областей України

Погода в Україні сьогодні, 19 жовтня, буде сонячною і з мінімальним рівнем опадів. Однак, порівняно з неділею, рівні термометрів сягатимуть більш низьких позначок. В деяких областях рівень тепла впаде на 8 відміток. Детальний прогноз погоди на понеділок опублікували синоптики Українського гідрометцентру.

Як повідомляється, 19 жовтня в Україні буде зберігатися ясна, сонячна погода з мінливою хмарністю. Разом з цим метеорологи відзначають, що з-за відсутності опадів та сухої трави в Україні зберігається високий рівень пожежонебезпеки в регіонах.

найнижчі показники тепла очікуються в західних областях країни, де вдень термометри покажуть всього +7... +11 градусів. На північно-заході буде найхолодніше і вночі термометри опустяться до мінімальних показників у +2 градуси, що говорить про ризик заморозків. У центральних областях - +9... +12 градусів. На сході і півдні країни – найтепліше: +10... +16 градусів.

В нічний час в центральних і східних регіонах очікується температура в межах +4... +7 градусів. Близько моря - +5... +10 градусів в темний час доби.

Варто також зазначити, що вже 20 жовтня погода різко зміниться: у нічний час-перші осінні заморозки, які очікуються у всіх регіонах країни, за винятком південних областей.

Погода в Україні на 19 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

При цьому за прогнозом синоптика Наталки Діденко, який вона опублікувала у своєму Facebook, у понеділок в Україні пройдуть дощі.

"Фронт зачепить північну периферію і тому невеликі дощі 19-го жовтня можуть спостерігатися вздовж смуги від західних областей через Черкаську, Полтавську в Сумську і торкнеться трохи Харківську. Картка 2. Вітер буде північно-заходу", - зазначає синоптик.

Карта погоди на 19 жовтня в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

За даними Діденко, рівень тепла 19-го жовтня буде трохи вище по всій Україні, при цьому вночі варто готуватися до заморозків. Синоптик також зазначає, що існує ймовірність виникнення туманів.

"Завтра максимально в Україні передбачається +9... +13 градусів, на південному сході і в південній частині +13... +17 градусів. У нічні години вірогідні місцями заморозки, особливо там, де будуть прояснення, безхмарна погода. Не забувайте, що тумани можуть провокувати ДТП, видимість в туманах погіршується і вологи на дорогах вони додають", - підкреслює Діденко.

За даними експерта киянам у понеділок не варто очікувати опади, при цьому температура радувати не буде – вдень до +10 градусів, вночі - +3... +6 градусів. До кінця робочого тижня очікується потепління до +16 градусів.

Нагадаємо, що раніше синоптик Наталка Діденко попередила про повернення тепла в Україну.

Також ми писали, що нещодавно народні синоптики, кліматологи й метеорологи також розповіли, якою буде погода в Україні до кінця осені і взимку, і заявили про прийдешні аномалії.