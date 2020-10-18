Морозы, туман и +17 градусов днем: синоптики уточнили прогноз на понедельник

Синоптики обещают снижение уровня тепла в большинстве областей Украины

Погода в Украине сегодня, 19 октября, будет солнечной и с минимальным уровнем осадков. Однако, по сравнению с воскресеньем, уровни термометров будут достигать более низких отметок. В некоторых областях уровень тепла упадет на 8 отметок. Детальный прогноз погоды на понедельник опубликовали синоптики Украинского гидрометцентра.

Как сообщается, 19 октября в Украине будет сохраняться ясная, солнечная погода с переменной облачностью. Вместе с этим метеорологи отмечают, что из-за отсутствия осадков и сухой травы в Украине сохраняется высокий уровень пожароопасности в регионах.

Самые низкие показатели тепла ожидаются в западных областях страны, где днем термометры покажут всего +7… +11 градусов. На северо-западе будет холоднее всего и ночью – термометры опустятся до минимальных показателей в +2 градуса, что говорит о риске заморозков. В центральных областях - +9… +12 градусов. На востоке и юге страны – теплее всего: +10… +16 градусов.

В ночное время в центральных и восточных регионах ожидается температура в пределах +4… +7 градусов. Около моря - +5... +10 градусов в темное время суток.

Стоит также отметить, что уже 20 октября погода резко изменится: в ночное время первые осенние заморозки, которые ожидаются во всех регионах страны, за исключением южных областей.

Погода в Украине на 19 октября (фото: meteo.gov.ua)

При этом по прогнозу синоптика Натальи Диденко, который она опубликовала в своем Facebook, в понедельник в Украине все же пройдут дожди.

"Фронт заденет северную периферию и поэтому небольшие дожди 19-го октября могут наблюдаться вдоль полосы от западных областей через Черкасскую, Полтавскую в Сумскую и затронет немного Харьковскую. Карта 2. Ветер будет с северо-запада", - отмечает синоптик.

Карта погоды на 19 октября в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

По данным Диденко, уровень тепла 19-го октября будет несколько выше по всей Украине, при этом ночью стоит готовиться к заморозкам. Синоптик также отмечает, что существует вероятность возникновения туманов.

"Завтра максимально в Украине предполагается +9… +13 градусов, на юго-востоке и в южной части +13… +17 градусов. В ночные часы вероятны местами заморозки, особенно там, где будут прояснения, безоблачная погода. Не забывайте, что туманы могут провоцировать ДТП, видимость в туманах ухудшается и влаги на дорогах они добавляют", - подчеркивает Диденко.

По данным эксперта киевлянам в понедельник не стоит ожидать осадки, при этом температура радовать не будет – днем до +10 градусов, ночью - +3… +6 градусов. К концу рабочей недели ожидается потепление до +16 градусов.

Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о возвращении тепла в Украину.

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